प्रभसिमरन सिंह का बड़ा कारनामा, सूर्यकुमार-अभिषेक के बाद IPL में ऐसा करने वाले तीसरे अनकैप्ड प्लेयर

प्रभसिमरन सिंह आईपीएल के इतिहास में एक से अधिक आईपीएल सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सूर्यकुमार और अभिषेक ने ये कारनामा किया था।

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रभसिमरन ने धर्मशाला में अर्धशतकीय पारी के दौरान आईपीएल 2026 में 400 रन पूरे किए। इसके साथ ही वह आईपीएल के इतिहास में एक से अधिक आईपीएल सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं। प्रभसिमरन ने मुंबई के खिलाफ में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। पंजाब के सलामी बल्लेबाज ने धर्मशाला में 32 गेंद में 57 रन बनाए।

तीसरे अनकैप्ड बैटर प्रभसिमरन सिंह आईपीएल इतिहास में एक से ज्यादा सीजन में 400 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। प्रभसिमरन ने 2025 में 549 और जारी सीजन में 400 से अधिक रन बना लिए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि सूर्यकुमार यादव (2018, 2019 और 2020) और अभिषेक शर्मा (2022 और 2024) हासिल कर चुके हैं।

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इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कूपर कॉनली ने प्रभसिमरन के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने प्रभसिमरन सिंह को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। प्रभसिमरन सिंह ने 32 गेंदों में छह चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 57 रनों की पारी खेली। इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने कप्तान श्रेयस अय्यर (चार ) को बोल्ड कर पंजाब को तीसरा झटका दिया।

इसके बाद पंजाब का कोई भी बल्लेबाज मुम्बई के गेंदबाजी आक्रमण के आगे अधिक देर तक नहीं टिक सका। कूपर कॉनली (21) को राज बावा ने बोल्ड आउट किया। सूर्यांश शेडगे (आठ) और शशांक सिंह (दो) रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गये। 18वें ओवर में दीपक चाहर ने तेजी के साथ रन बना रहे अजमतउल्लाह ओमरजई को आउट कर पंजाब के बड़े स्कोर करने की मंशा पर विराम लगाया। ओमरजई ने 17 गेंदों में दो चौके और चार छक्के लगाते हुए 38 रनों की पारी खेली।

पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 200 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जेवियर बार्टलेट ने सात गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 18 रन बनाये। वहीं विष्णु विनोद ने आठ गेंदों में एक चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 15 रनों की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकर ने चार विकेट लिये। दीपक चाहर को दो विकेट मिले। राज बावा और कार्बिन बॉश ने एक -एक बल्लेबाज को आउट किया।