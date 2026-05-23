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बुमराह की खराब फॉर्म को लेकर महेला जयवर्धने ने खोला राज, चोट के साथ खेला IPL 2026 सीजन

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल में चोट के साथ आए थे और इस वजह से उनकी रफ्तार भी कम हुई। जयवर्धने ने बताया कि बुमराह को हल्की सी चोट टी20 विश्व कप में लगी थी।

बुमराह की खराब फॉर्म को लेकर महेला जयवर्धने ने खोला राज, चोट के साथ खेला IPL 2026 सीजन

भारतीय टीम के मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। बुमराह शुरुआती कुछ मैचों में विकेट भी हासिल नहीं कर सके। उनकी फॉर्म की वजह से मुंबई इंडियंस को भी काफी नुकसान हुआ। क्योंकि वह टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं और उनके विकेट नहीं हासिल करने से टीम को अपना प्लान में बदलाव करने पड़े। मुंबई इंडियंस की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला रविवार को राजस्थान रॉयल्स से खेलेगी। इस मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने जसप्रीत बुमराह के आईपीएल 2026 में संघर्ष करने के पीछे की वजह बताई है।

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जारी सीजन बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने 13 मैचों में सिर्फ चार विकेट लिए हैं और कई मैचों में काफी महंगे भी रहे। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला 22 मई को वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा। जयवर्धने ने बताया कि बुमराह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी एक चोट के साथ आईपीएल में आए थे और चोट से उबरने के बाद उन्हें अपनी लय हासिल करने में थोड़ा समय चाहिए था।

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मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कहा, ''हां, मुझे लगता है कि यह कुछ चीजों का मिला-जुला असर है वर्ल्ड कप से लौटने के बाद उन्हें एक छोटी सी चोट लगी थी। जिसके साथ उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला था। इसलिए वापसी पर हमने उन्हें अच्छा आराम दिया। शुरुआती चार-पांच मैच उनके फुल रिकवरी के लिए थे और आप देख सकते थे कि इसी वजह से उनकी गति थोड़ी कम थी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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