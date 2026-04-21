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आज का मैच: अभिषेक शर्मा का तूफान या चलेगा कुलदीप यादव की फिरकी का जादू? SRH बनाम DC की होने वाली है जंग

Apr 21, 2026 12:46 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 में आज यानी 21 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल में एसआरएच चौथे पायदान पर है तो डीसी पांचवें पायदान पर। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत के जरिए पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी।

आज का मैच: अभिषेक शर्मा का तूफान या चलेगा कुलदीप यादव की फिरकी का जादू? SRH बनाम DC की होने वाली है जंग

आईपीएल 2026 में आज यानी 21 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल में एसआरएच चौथे पायदान पर है तो डीसी पांचवें पायदान पर। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत के जरिए पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के धुरंधर बल्लेबाजों और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के बीच मुकाबला देखने लायक होगा। एक तरफ अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज होंगे तो दूसरी तरफ कुलदीप यादव की फिरकी और लुंगी एनगिडी की रफ्तार रहेगी।

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे टॉस होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार शाम को हैदराबाद में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पिच की बात करें तो हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। हालांकि मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, स्पिनरों को भी थोड़ी मदद मिल सकती है।

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प्रतिद्वंद्विता की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में इससे पहले तक ये दोनों टीमें 26 बार एक दूसरे के आमने-सामने हुई है, जिनमें एसआरएच को 13 में जीत मिली है, वही दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच जीतने में कामयाब रही है। 1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। हेड-टु-हेड को देखें तो मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी काफी मजबूत है। टीम को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड से तूफानी शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं कप्तान ईशान किशन भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हेनरिक क्लासेन तो 6 मैचों में 283 रन ठोक चुके हैं और वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर हैं। वहीं गेंदबाजी में एसआरएच को युवा प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन से खास उम्मीदें होंगी। इन दोनों गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में टीम को नियमित कप्तान पैट कमिंस की कमी को ज्यादा नहीं खलने दिया है।

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अपने पिछले मैच में आरसीबी को हराकर दिल्ली कैपिटल्स के हौसले भी बुलंद होंगे। कप्तान अक्षर पटेल की अगुआई में टीम जीत के लय को पकड़ना चाहेगी। दिल्ली की टीम भी संतुलित है। बल्लेबाजों में ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। समीर रिजवी ने भी अपनी छाप छोड़ी है। डेविड मिलर भी अपने दम पर मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। कप्तान अक्षर पटेल तो है हीं। इसके अलावा दिल्ली के पास लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और आकिब नबी डार जैसे गेंदबाज भी हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में अब तक 6 मैच खेले हैं। इनमें से 3 में उसे जीत और 3 में हार मिली है। वह 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है।

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दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 में उसे जीत मिली है जबकि 2 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसके भी 6 अंक हैं लेकिन एसआरएच का नेटरनरेट उससे अच्छा है। इस मैच में अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो टीम चौथे पायदान पर पहुंच जाएगी। वहीं हैदराबाद की टीम जीतती है तो वह राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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