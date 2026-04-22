'अगर अक्षर पटेल को खुद पर भरोसा नहीं तो...', DC कप्तान के इस फैसले से पूर्व AUS क्रिकेटर हैरान
आरोन फिंच ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी की थी। दिल्ली को मैच में करारी हार झेलनी पड़ी।
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के पास आईपीएल 2026 में सबसे मजबूत स्पिन बॉलिंग जोड़ियों में से एक कप्तान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जोड़ी है। एक डिफेंस करने में एक्सपर्ट है जबकि दूसरा ऐसा रिस्ट स्पिनर है, जिसे बल्लेबाज हमेशा हाथ से पढ़ नहीं पाते। फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ दोनों ने मिलकर सिर्फ चार ओवर डाले। दिल्ली को इस मैच में 47 रनों से हार मिली। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की (68 गेंदों में नाबाद 135) शतकीय पारी की बदौलत एसआरएच ने 242/2 का स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच मैच में अक्षर द्वारा सिर्फ दो ओवर डालने से हैरान हैं।
'हम सब सिर खुजा रहे हैं'
आरोन फिंच ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के टाइम आउट शो में कहा, "हम सब सिर खुजा रहे हैं, है ना? आपके दो भारतीय प्रीमियर स्पिनर कप्तान अक्षर पटेल (2-0-23-1) और कुलदीप यादव (2-0-30-0) दोनों ने मिलकर सिर्फ चार ओवर डाले, जबकि पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर नितीश राणा ने चार ओवर डाले। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता।" राणा डीसी के पिछले दो मैचों में नहीं खेले थे। वह एसआरएच के खिलाफ पावरप्ले में गेंदबाजी करने आए। आईपीएल में उनके 122 मैचों में यह 27वीं बार था, जब उन्होंने गेंदबाजी की और सिर्फ दूसरी बार उन्होंने अपना पूरा कोटा डाला। डीसी ऐसा गेंदबाज को चाहती थी, जो गति कम करे और अभिषेक शर्मा व ट्रैविस हेड से गेंद दूर टर्न कराए।
'अगर खुद पर भरोसा नहीं तो...'
डीसी के प्रमुख स्पिनर गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाजो के लिए अंदर की तरफ लाते हैं, और जब एक बल्लेबाज (अभिषेक शर्मा) पूरी पारी खेल रहा था, तो अक्षर को मौके पर सोचकर फैसले लेने पड़े। फिंच ने डीसी की मुश्किल को समझा, लेकिन अपनी बात रखने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, “यह आपके कप्तान, आपके सीनियर खिलाड़ी, आपके रिटेन खिलाड़ी और आपके सबसे अच्छे भारतीय गेंदबाज की जिम्मेदारी है। वह भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों में से एक हैं, यह छोटी बात नहीं है। वह दो बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो अगर वह दबाव में खुद पर भरोसा नहीं करते और बाएं हाथ के बल्लेबाजो के खिलाफ खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो यह उनके रवैये के बारे में ज्यादा बताता है।”
'जब आप डिफेंसिव सोचते हैं...'
अक्षर ने अभिषेक के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया। मंगलवार से पहले उन्होंने आईपीएल में आठ गेंदों में छह रन देकर उन्हें दो बार आउट किया था। फिंच ने कहा, "उनका गेंद के साथ डिफेंसिव माइंडसेट भी बहुत अच्छा है। वह ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो दबाव में आकर गेंद को स्लॉट में डाल दें। वह खुद को संभालते हैं, एंगल बदलते हैं और अपनी लंबाई व रेंज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब आप डिफेंसिव सोचते हैं, तब भी अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज के खिलाफ वह अटैकिंग हो सकता है। आप कुछ अच्छी गेंद डालो और कुछ भी हो सकता है।" मैच के बाद अक्षर ने डीसी की गेंदबाजी पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी योजनाओं को सही से लागू नहीं किया और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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