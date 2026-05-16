जिस पाकिस्तानी ने हड़प रखी है भारत की एशिया कप की ट्रॉफी, वही आ रहा IPL 2026 फाइनल देखने?
जिस पाकिस्तानी शख्स मोहसिन नकवी की वजह से आज तक भारत को नहीं मिली एशिया कप की ट्रॉफी, उसे IPL 2026 फाइनल का न्योता मिला है, क्योंकि आईसीसी की मीटिंग 31 मई को अहमदाबाद में होनी है।
जिस पाकिस्तानी शख्स ने भारत की एशिया कप की ट्रॉफी को हड़प रखा है, उसी शख्स को आईपीएल 2026 का फाइनल देखने के लिए न्योता मिला है। ये शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ थे तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के मंत्री एशिया कप की ट्रॉफी को अपने साथ ले गए थे। इस तरह भारत उन्हें ट्रॉफी चोर कहता है, लेकिन उसी शख्स को अब अहमदाबाद आने का न्योता मिला है।
दरअसल, मामला कुछ यूं है कि आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। पहले यह खिताबी भिड़ंत बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होनी थी, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी इस बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु को एलॉट नहीं किया, क्योंकि वहां के विधायक करीब 15 पर्सेंट टिकटों की मांग फ्री में कर रहे थे, जो कि बीसीसीआई का ही नुकसान था। ऐसे में प्लेऑफ्स के मैचों को अहमदाबाद, धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ में शेड्यूल किया गया है।
अब बात करें मोहसिन नकवी की तो उन्हें आईसीसी की तिमाही बैठक के लिए न्योता मिला है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। बीसीसीआई इस मीटिंग की मेजबान है। मीटिंग अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होने की संभावना है। जो भी सदस्य इस मीटिंग में शामिल होंगे। उन्हें आईपीएल 2026 का फाइनल भी देखने को मिलेगा। इस तरह मीटिंग के लिए मिला इनविटेशन आईपीएल 2026 के फाइनल देखने का भी एक तरह से न्योता है।
आईसीसी चीफ एग्जक्यूटिव्स 21 मई को एक वर्चुअल सेशन आयोजित करेंगे, जबकि अहमदाबाद में वैयक्तिक रूप से मीटिंग होगी। यह मीटिंग पहले अप्रैल में कतर के दोहा में होनी थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसे बाद में अहमदाबाद में रीलोकेट कर दिया गया था। अब ऐसे में सवाल है कि क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे? इसका जवाब लगता है- नहीं। अन्य हितधारकों की तरह उन्हें भी निमंत्रण जरूर मिला है, लेकिन आईसीसी की 30 और 31 मई को होने वाली बैठक में उनके आने की संभावना कम है।
क्या भारत आएंगे मोहसिन नकवी?
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस मामले में बात कर सकते हैं। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की वजह से उनके भारत आने की संभावना ना के बराबर है। वह वर्चुअल रूप में इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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