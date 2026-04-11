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PBKS vs SRH LIVE Score: आज सनराइजर्स से टकराएंगे पंजाब के 'किंग्स', हेड और अभिषेक पर रहेंगी नजरें

PBKS vs SRH Live Score, Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad Match Updates: आज आईपीएल 2026 में दिन में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीम सीजन में अपना चौथा मैच खेलने उतरेंगी।

PBKS vs SRH LIVE Score: आज सनराइजर्स से टकराएंगे पंजाब के 'किंग्स', हेड और अभिषेक पर रहेंगी नजरें

PBKS vs SRH Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 11 Apr 2026 02:01 PM IST
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PBKS vs SRH Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी दो मैच है। शनिवार को दिन का पहले मैच में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से भिड़ंत होगी। दोनों टीम दोपहर साढ़े तीन बजे से मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टॉस तीन बजे होगा। यह पीबीकेएस और एसआरएच का मौजूदा सीजन में चौथा मैच है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम तीन मैचों में पांच के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। उसका पिछला मैच (केकेआर के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया था। वहीं, ईशान किशन की कप्तानी वाली हैदराबाद टीम तालिका में छठे स्थान पर है। उसे पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

एसआरएच के शीर्ष क्रम में धाकड़ बल्लेबाज हैं लेकिन उनके नहीं चल पाने के कारण टीम लड़खड़ा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और एलएसजी के खिलाफ ऐसा देखा गया जब ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक सलामी जोड़ी सस्ते में आउट हो गई थी। हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट जैसे गेंदबाजों की नाकामी के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि, स्पिनर हर्ष दुबे ने पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन की झलक दिखाई है। वहीं, पंजाब किंग्स ने यह दिखा दिया है कि एक टीम का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। फिर चाहे वह चेन्नई सुपर किंग्स (एसआरएच) के खिलाफ 200 रन से अधिक के लक्ष्य का आसानी से पीछा करना हो या मुल्लांपुर की मुश्किल पिच पर पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस (जीटी) को हराना।

11 Apr 2026, 02:01:54 PM IST

PBKS vs SRH Live Score: पंजाब किंग्स की संभावित XII

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

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11 Apr 2026, 01:31:33 PM IST

PBKS vs SRH Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक आईपीएल में 24 मैच खेले गए हैं। हैदराबाद का इस दौरान दबदबा देखने को मिला रहा है। एसआरएच ने 17 मैचों में पंजाब टीम को शिकस्त दी है। वहीं, पीबीकेएस ने सिर्फ 7 मैचों विजयी परचम फहराया।

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11 Apr 2026, 12:58:10 PM IST

PBKS vs SRH Live Score: पंजाब किंग्स का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरनूर सिंह, हरप्रीत बराड़, मार्को यानसन, मुशीर खान, विशाल निशाद, मिचेल ओवेन, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैश्यक, नेहल वढेरा, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्य, पाइला अविनाश।

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11 Apr 2026, 12:58:10 PM IST

PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा।

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