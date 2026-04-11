PBKS vs SRH LIVE Score: आज सनराइजर्स से टकराएंगे पंजाब के 'किंग्स', हेड और अभिषेक पर रहेंगी नजरें

11 Apr 2026, 02:01:54 PM IST
PBKS vs SRH Live Score: पंजाब किंग्स की संभावित XII
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।
11 Apr 2026, 01:31:33 PM IST
PBKS vs SRH Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक आईपीएल में 24 मैच खेले गए हैं। हैदराबाद का इस दौरान दबदबा देखने को मिला रहा है। एसआरएच ने 17 मैचों में पंजाब टीम को शिकस्त दी है। वहीं, पीबीकेएस ने सिर्फ 7 मैचों विजयी परचम फहराया।
11 Apr 2026, 12:58:10 PM IST
PBKS vs SRH Live Score: पंजाब किंग्स का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, कूपर कोनोली, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरनूर सिंह, हरप्रीत बराड़, मार्को यानसन, मुशीर खान, विशाल निशाद, मिचेल ओवेन, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विजयकुमार वैश्यक, नेहल वढेरा, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्य, पाइला अविनाश।
11 Apr 2026, 12:58:10 PM IST
PBKS vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड
ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, ईशान मलिंगा, कामिंडु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, डेविड पायने, साकिब हुसैन, शिवम मावी, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरण, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा, ब्रायडन कार्स, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा।