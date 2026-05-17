PBKS vs RCB LIVE Score: आज पंजाब के 'शेरों' से भिड़ेंगे आररीबी के धुरंधर, प्लेऑफ टिकट पर नजर

PBKS vs RCB Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी एक दिन में दो मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी। मैच दोपहर साढ़े तीन बजे से धर्मशाला के मैदान पर शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम के सिलसिले को तोड़ने की फिराक में होगा। टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करने वाली पीबीकेएस को पिछले पांच मैचों में शिकस्त का सामना कर पड़ा है। अय्यर ब्रिगेड के 12 मैचों में 13 अंक हैं और तालिका में चौथे स्थान पर है। अगर पंजाब को रविवार को भी हार मिली तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी 12 मैचों में 16 लेकर शीर्ष पर काबिज है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु टीम यदि पीबीकेएस को हराने में कामयाब रही तो उसका प्लेऑफ टिकट कंफर्म हो जाएगा। रजत सेना ने पिछले सीजन में पंजाब को मात देकर ही खिताब जीता था।