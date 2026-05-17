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PBKS vs RCB LIVE Score: आज पंजाब के 'शेरों' से भिड़ेंगे आररीबी के धुरंधर, प्लेऑफ टिकट पर नजर

PBKS vs RCB Live Score, IPL 2026 Match 61 Scorecard Updates: पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जाना है। आरसीबी की नजर प्लेऑफ टिकट पर होगी।

PBKS vs RCB LIVE Score: आज पंजाब के 'शेरों' से भिड़ेंगे आररीबी के धुरंधर, प्लेऑफ टिकट पर नजर

PBKS vs RCB Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
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PBKS vs RCB Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी एक दिन में दो मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी। मैच दोपहर साढ़े तीन बजे से धर्मशाला के मैदान पर शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम के सिलसिले को तोड़ने की फिराक में होगा। टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करने वाली पीबीकेएस को पिछले पांच मैचों में शिकस्त का सामना कर पड़ा है। अय्यर ब्रिगेड के 12 मैचों में 13 अंक हैं और तालिका में चौथे स्थान पर है। अगर पंजाब को रविवार को भी हार मिली तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी। वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी 12 मैचों में 16 लेकर शीर्ष पर काबिज है। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु टीम यदि पीबीकेएस को हराने में कामयाब रही तो उसका प्लेऑफ टिकट कंफर्म हो जाएगा। रजत सेना ने पिछले सीजन में पंजाब को मात देकर ही खिताब जीता था।

PBKS की कमजोरी का फायदा उठाना चाहेगी RCB

आरसीबी की नजर पंजाब की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। धर्मशाला के बेहद खूबसूरत स्टेडियम में होने वाले इस मैच का मुख्य आकर्षण निश्चित तौर पर विराट कोहली रहेंगे जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। आरसीबी टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखी है। पीबीकेएस धर्मशाला में खेले गए पिछले दो मैच में अंतिम पांच ओवर में अपनी गेंदबाजी पर नियंत्रण बनाए रखने में असफल रही, जिससे 210 और 200 रन का बचाव नहीं कर पाई। इस प्रारूप के इतिहास में 200 से अधिक का स्कोर बनाने के बाद सबसे अधिक मैच (10) हारने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है। जेवियर बार्टलेट और मार्को यान्सन जैसे गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में महंगे साबित हुए हैं। अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी की जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने सत्र के अपने पहले ही मैच में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया।

PBKS vs RCB Live Score: पंजाब किंग्स की संभावित XII

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यान्सन, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

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PBKS vs RCB Live Score: हेड-टू-हेड में कांटे की टक्कर

पंजाब और बेंगलुरु के बीच हेड-टू-हेड में कांटे की टक्कर है। दोनों ने आईपीएल में आपस में 37 मैच खेले है। इस दौरान आरसीबी ने जहां 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं, पीबीकेएस ने 18 मैचों में बाजी मारी। हालांकि, साल 2023 से आरसीबी 6-1 से आगे है, जिसमें पिछले साल का क्वालिफायर-1 और फाइनल भी शामिल है।

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PBKS vs RCB Live Score: आरसीबी का स्कॉड

रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या।

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PBKS vs RCB Live Score: पंजाब किंग्स का स्कॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, विष्णु विनोद, पायला अविनाश, यश ठाकुर, हरनूर सिंह, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस।

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