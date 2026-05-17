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आज पंजाब की हार की दुआ मांगेगी ये 3 टीमें, नहीं तो कट सकता है प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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PBKS vs RCB मैच आज धर्मशाला में खेला जाना है। इस मैच में कई टीमें ऐसी हैं जो पंजाब की हार की दुआएं मांगेगी। पंजाब को पिछले 5 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। अगर आज पंजाब हारती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा।

आज पंजाब की हार की दुआ मांगेगी ये 3 टीमें, नहीं तो कट सकता है प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता

पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2026 का 61वां मैच आज धर्मशाला में खेला जाना है। प्लेऑफ के नजरिए से दोनों ही टीमों के लिए यह मैच अहम होने वाला है। डिफेंटिंग चैंपियन आरसीबी अगर आज जीत दर्ज करती है तो वह आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं अगर पंजाब की गाड़ी जीत के ट्रैक पर लौटती है तो वह प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी। हालांकि अज कई टीमें ऐसी होंगी जो पंजाब किंग्स की हार की दुआएं करेगी ताकि वह प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहे। आईए एक नजर प्लेऑफ के समीकरण पर डालते हैं-

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पंजाब किंग्स जीती तो इन टीमों को होगा नुकसान

पंजाब किंग्स अगर आज जीत दर्ज करती है तो उनके खाते में 15 अंक हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का पत्ता कट सकता है जो अधिकतम 14 और 15 अंक ही हासिल कर सकती है।

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राजस्थान रॉयल्स के खाते में फिलहाल 12 अंक है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में 14…मगर यह दोनों टीमें अधिकतम 18 अंकों तक पहुंच सकती है, जिस वजह से आरआर और एसआरएच प्लेऑफ की दौड़ में काफी आगे हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स की भी बढ़ सकती है मुश्किलें

पंजाब की जीत चेन्नई सुपर किंग्स पर भी भारी पड़ सकती है। दरअसल, सीएसके की गाड़ी भी अब 16 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकती। इसके लिए भी उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ दो मुश्किल मैच जीतने होंगे। अगर पंजाब की टीम आज जीतती है तो सीएसके के भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे।

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18 अंकों पर कैसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट?

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स अभी तक आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से अधिकारिक रूप से बाहर होने वाली दो टीमें हैं। वहीं 8 टीमें अभी भी रेस में है। इन 8 टीमों में से 4 टीम ही ऐसी हैं जो 18 या उससे अधिक अंक हासिल कर सकती है। ऐसे में आज जब आरसीबी पंजाब को हराकर 2 और अंक हासिल करेगी तो वह कुल 18 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन जाएगी। जीटी के खिलाफ कल केकेआर के खिलाफ प्लेऑफ का टिकट हासिल करने का मौका था, मगर वह चूक गए। केकेआर ने 29 रनों से हारकर खुद को प्लेऑफ की दौड़ में जिंदा रखा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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