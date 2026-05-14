PBKS vs MI LIVE Score: मुंबई के खिलाफ पंजाब की प्लेऑफ उम्मीदें दांव पर, बुमराह बन सकते हैं कप्तान

PBKS vs MI LIVE Score: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
PBKS vs MI LIVE Score: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।
PBKS vs MI LIVE Score
PBKS vs MI LIVE Score: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला गुरुवार को धर्मशाला में होने वाला है। पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। टीम ने लगातार 6 मैच जीते थे और खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन गई थी लेकिन पिछले कुछ मैचों में श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स की टीम जीत के लिए तरस रही है। टीम को लगातार चार मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। पिछले मैचों में मिली हार से पंजाब के लिए प्लेऑफ की रेस मुश्किल हो गई है। क्योंकि टीम को अब अपने आखिरी तीन लीग मैच हर हाल में जीतने होंगे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम अपना पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारते ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मुंबई जारी सीजन में 11 मैचों में से तीन में ही जीत दर्ज कर सकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार इस मैच में बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को कमान मिल सकती है।
PBKS vs MI LIVE Score: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
PBKS vs MI LIVE Score: पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 58वां मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।
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