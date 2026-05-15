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PBKS vs MI Highlights: कल का मैच कौन जीता? पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल हुई राह; तिलक वर्मा छाए

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब किंग्स की टीम के लिए लगातार पांचवां मुकाबला हारने से प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब को 6 विकेट से हराया। तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत मुंबई ने चौथी जीत हासिल की।

PBKS vs MI Highlights: कल का मैच कौन जीता? पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल हुई राह; तिलक वर्मा छाए

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को पंजाब किंग्स को धर्मशाला में आखिरी ओवर तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में 6 विकेट से मात दी। पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। पंजाब के लिए प्रभसिमरन ने 57 रन का योगदान दिया। वहीं शार्दुल ने 4 विकेट चटकाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत आखिरी ओवर में जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस को अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। बार्टलेट के ओवर की पहली गेंद पर विल जैक्स ने छक्का लगाया। इसके बाद तिलक ने चौथी और पांचवीं गेंद पर छक्के लगाकर मुंबई को जीत दिलाई। पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 में लगातार 5वीं हार है, वहीं मुंबई ने चौथा मैच जीता है। जसप्रीत बुमराह को बतौर कप्तान आईपीएल में पहली जीत भी मिली। सूर्यकुमार और हार्दिक की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने टीम की कमान संभाली थी।

तिलक वर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच

मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने एक बार फिर टीम को दमदार जीत दिलाई। तिलक वर्मा ने 33 गेंद में 75 रन की पारी खेली। तिलक की इस पारी की मदद से मुंबई इंडियंस चौथा मैच जीतने में सफल हुआ है। तिलक ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और इतने ही छक्के लगाए। तिलक को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तिलक ने रदरफोर्ड के साथ 61 और विल जैक्स के साथ 20 गेंद में 56 रन की साझेदारी की। तिलक जारी सीजन में एक शतक भी लगा चुके हैं।

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पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की रेस मुश्किल

पंजाब किंग्स की टीम के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाना अब मुश्किल लग रहा है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली टीम ने शुरुआती 6 मुकाबले जीते थे लेकिन अब जारी सीजन में टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबले गंवा दिए हैं। टीम के पास अब दो मैच बचे हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। पंजाब किंग्स ने 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में जीत हासिल की है, जबकि पांच मुकाबले गंवाए हैं। टीम 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मुंबई ने 12 मैच खेलते हुए 4 जीते हैं और 8 में उसे हार मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 16 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है।

IPL 2026 की अपडेटेड पॉइंटस टेबल

स्थानटीममैच खेले (P)जीत (W)हार (L)कोई परिणाम नहीं (NR)अंक (Pts)नेट रन रेट (NRR)
1RCB (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)1284016+1.053
2GT (गुजरात टाइटन्स)1284016+0.551
3SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)1275014+0.331
4PBKS (पंजाब किंग्स)1265113+0.355
5CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)1165012+0.185
6RR (राजस्थान रॉयल्स)1165012+0.082
7DC (दिल्ली कैपिटल्स)1257010-0.993
8KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)114619-0.198
9MI (मुंबई इंडियंस - बाहर)124806-0.504
10LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स - बाहर)113806-0.907
Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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