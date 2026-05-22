पंजाब किंग्स को प्लेऑफ के लिए LSG को तो हराना होगा ही, किस्मत का साथ भी चाहिए; क्या अय्यर आर्मी कर पाएगी चमत्कार?

लगातार छह मैच से हार झेल रही पंजाब किंग्स की टीम को इस निराशा को भुलाकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली सी आस को हकीकत में बदलने को बेताब होगी। इसके लिए शनिवार को उसे लखनऊ में होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स (एलएसजी) के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

लगातार छह मैच से हार झेल रही पंजाब किंग्स की टीम को इस निराशा को भुलाकर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली सी आस को हकीकत में बदलने को बेताब होगी। इसके लिए शनिवार को उसे लखनऊ में होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स (एलएसजी) के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। उसे किस्मत का साथ भी चाहिए होगा। उसका प्लेऑफ में पहुंचना एलएसजी पर जीत के अलावा रविवार को होने वाले दोनों मैचों के नतीजों पर भी निर्भर होगा। सवाल ये है कि लगातार 6 मैच गंवा चुकी पिछले सीजन की रनर-अप पंजाब किंग्स क्या प्लेऑफ में पहुंचने का चमत्कार कर सकती है।

दिल्ली कैपिटल्स से वो हार और बिगड़ गई PBKS की लय पंजाब ने अपने पहले छह मैच जीते थे लेकिन 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रिकॉर्ड 265 रन का लक्ष्य हासिल करने के बाद से उसका अभियान नाटकीय रूप से चरमरा गया।

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पिछली बार की उपविजेता टीम पंजाब किंग्स पहले सात मैचों में 6 जीत के साथ खिताब की असली दावेदार लग रही थी लेकिन लगातार छह हार झेलने के कारण उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अधर में लटक गई हैं।

धुंधली ही सही, प्लेऑफ की आस है जिंदा अब पांचवें स्थान पर काबिज पंजाब को न केवल शनिवार को लखनऊ में अपने अंतिम लीग मैच में एलएसजी को हराना होगा, बल्कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रविवार के दो मैचों (मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम दिल्ली कैपिटल्स) के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम चाहेगी कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही अपने-अपने मैच हार जाएं।

अगर राजस्थान रॉयल्स मुंबई को हरा देती है तो पंजाब की उम्मीदें आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी, वहीं अगर केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हरा देती है तो मामला नेट रन रेट पर अटक सकता है। पंजाब का नेट रन रेट केकेआर से थोड़ा बेहतर है।

लेकिन अगर मगर की बात आने से पहले पंजाब को लंबे समय से चले आ रहे खराब प्रदर्शन के बाद अपनी फॉर्म को फिर से हासिल करने की जरूरत है।

टॉप ऑर्डर के प्रदर्शन में काफी उतार-चढ़ाव उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली की सत्र की शुरुआत की तरह आक्रामक होकर नहीं खेल पा रहे हैं।

प्रियांश ने अपनी पिछली सात पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है और वह पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। प्रभसिमरन भी अपनी प्रदर्शन में निरंतरता लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी पिछली पांच पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। कोनोली अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में असफल रहे हैं।

कप्तान अय्यर का प्रदर्शन भी इस दौरान अच्छा नहीं रहा। वह छह मैच में केवल एक बार ही पचास रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। उसका मध्य क्रम भी नहीं चल पा रहा है जबकि उसकी फील्डिंग भी काफी खराब रही है।

LSG के लिए खोने को कुछ नहीं जहां तक एलएसजी का सवाल है तो इस सत्र में उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वह पिछले 10 मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल करने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया है।

एलएसजी ने अपने घरेलू स्टेडियम में हाल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था और उसकी टीम इसी प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी। पिछले कुछ मैचों में एलएसजी के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू शीर्ष क्रम में मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का शानदार प्रदर्शन रहा है।

लखनऊ को मिल सकता है घरेलू मैदान का फायदा पिछले मैच में इस जोड़ी ने मात्र 8.2 ओवरों में 109 रन जोड़े थे। अगर एलएसजी को घरेलू दर्शकों के सामने अपने अभियान का सकारात्मक अंत करना है तो इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

निकोलस पूरन भी अपनी पिछली चार पारियों में मात्र 87 रन बनाने के बाद अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेंगे। कप्तान ऋषभ पंत ने इस सत्र में केवल एक अर्धशतक लगाया है। वह भी इस सत्र का अंत शानदार तरीके से करना चाहेंगे।

गेंदबाजी विभाग में यह देखना होगा कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले मैच में अनुपस्थित रहने के बाद वापसी करते हैं या नहीं।

टीम इस प्रकार हैं: एलएसजी: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी, मिचेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक प्रभु यादव, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नोर्किया, जोश इंग्लिस, मोहसिन खान, नमन तिवारी, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, विष्णु विनोद, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, पाइला अविनाश, यश ठाकुर, हरनूर सिंह, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद।