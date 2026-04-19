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PBKS vs LSG LIVE Score: क्या पंजाब के विजय रथ को रोक पाएगी पंत ब्रिगेड? हार की हैट्रिक का खतरा

PBKS vs LSG Live Score, Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match Updates: आज पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला खेला जाना है। यह मैच मुल्लांपुर के मैदान पर आयोजित होगा।

PBKS vs LSG LIVE Score: क्या पंजाब के विजय रथ को रोक पाएगी पंत ब्रिगेड? हार की हैट्रिक का खतरा

PBKS vs LSG Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 19 Apr 2026 05:33 PM IST
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PBKS vs LSG Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी दो मैच हैं। रविवार को दिन का दूसरा मैच पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और लखनऊ सुपर किंग्स (एलएसजी) के बीच खेला जाएगा। यह जारी सीजन का 29वां मुकाबला है, जो मुल्लांपुर के स्टेडियम में आयोजित होगा। दोनों टीमें छठे मैच में मैदान पर उतरेंगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब टीम विजय रथ पर सवार है। पीबीकेएस पांच मैचों में 9 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज है। पंजाब का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। पीबीकेएस का नेट रन रेट +1.067 है, जो उसकी दमदार बल्लेबाजी और सधे हुए लक्ष्य-पीछा करने की क्षमता को दर्शाता है।

वहीं, एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत चोट से उबरने के बाद पंजाब मैच को खेलने के लिए फिट हैं, जिससे टीम का हौसला बढ़ेगा। एलएसजी के पांच मैचों में दो जीत के बाद चार अंक हैं और तालिका में आठवें नंबर पर है। पंता ब्रिगेड हार की हैट्रिक से बचने की फिराक में होगी। लखनऊ को पिछले दो मैचों में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ की बल्लेबाजी अब तक लय में नहीं दिखी है और टीम इस सत्र में अभी तक 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। इसके विपरीत पंजाब ने दो बार 200 का आंकड़ा पार किया है।

19 Apr 2026, 05:33:31 PM IST

PBKS vs LSG Live Score: ऋषभ पंत हुए थे रिटायर्ड हर्ट

एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ पिछले मैच में कोहनी में चोट लग गई थी। पंत महज तीन गेंद खेलने के बाद दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। वह हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन उस समय उनकी कोहनी पर पट्टी लगी हुई थी। उन्होंने कुल 6 गेंदों का सामना किया और एक रन बनाया। एलएसजी के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने पुष्टि की है कि पंत पूरी तरह फिट हैं और रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं।

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19 Apr 2026, 05:01:16 PM IST

PBKS vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मारक्रम, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी।

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19 Apr 2026, 04:47:19 PM IST

PBKS vs LSG Live Score: पंजाब किंग्स का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विशाल निशाद, विजयकुमार वैश्यक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, मार्को यानसन, मुशीर खान, मिचेल ओवेन।

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