PBKS vs LSG LIVE Score: क्या पंजाब के विजय रथ को रोक पाएगी पंत ब्रिगेड? हार की हैट्रिक का खतरा

19 Apr 2026, 05:33:31 PM IST
PBKS vs LSG Live Score: ऋषभ पंत हुए थे रिटायर्ड हर्ट
एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ पिछले मैच में कोहनी में चोट लग गई थी। पंत महज तीन गेंद खेलने के बाद दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। वह हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन उस समय उनकी कोहनी पर पट्टी लगी हुई थी। उन्होंने कुल 6 गेंदों का सामना किया और एक रन बनाया। एलएसजी के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने पुष्टि की है कि पंत पूरी तरह फिट हैं और रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं।
19 Apr 2026, 05:01:16 PM IST
PBKS vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड
लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मारक्रम, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी।
19 Apr 2026, 04:47:19 PM IST
PBKS vs LSG Live Score: पंजाब किंग्स का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, प्रवीण दुबे, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विशाल निशाद, विजयकुमार वैश्यक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, मार्को यानसन, मुशीर खान, मिचेल ओवेन।