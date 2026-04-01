गिल ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा? पंजाब किंग्स से शिकस्त के बाद बोले-हमने इतने रन बनाए होते तो..
रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से मिली हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टीम के बल्लेबाजों को हार का जिम्मेदार ठहराया है। मैच के बाद दिए बयान में गिल का स्पष्ट मानना है कि उनकी टीम ने अगर 10 से 15 रन और ज्यादा बनाए होते तो यह मैच उनकी गिरफ्त में हो सकता था।
मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से शिकस्त दी है। मंगलवार को खेले गए पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 162 रन बनाए, जिसे पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से मिली हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टीम के बल्लेबाजों को हार का जिम्मेदार ठहराया है। मैच के बाद दिए बयान में गिल का स्पष्ट मानना है कि उनकी टीम ने अगर 10 से 15 रन और ज्यादा बनाए होते तो यह मैच उनकी गिरफ्त में हो सकता था।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शुभमन गिल ने कहा कि "मुझे लगता है कि हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी पांच-छह ओवरों में हम लय नहीं पकड़ पाए।" उन्होंने टीम की बल्लेबाजी पर बात करते हुए माना कि हम 10 से 15 रन शॉर्ट रह गए। उनका मानना था कि चंडीगढ़ की यह पिच 200 से अधिक स्कोर वाली तो नहीं थी, लेकिन यह 162 के टारगेट को डिफेंड करने वाली भी नहीं थी। शुभमन गिल ने कहा “बल्लेबाजी करते समय यह 210-220 रन वाली पिच नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने 175 रन बना लिए होते, तो यह पर्याप्त हो सकता था।”
उन्होंने बताया कि पहली पारी में गेंद के पुरानी हो जाने के बाद उस पर रन बनाना मुश्किल हो गया था, जबकि दूसरी पारी में बारिश के कारण पिच थोड़ा तेज खेलने लगी थी, जिसकी वजह से विपक्षी बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी हो रही थी। गिल ने कहा कि "गेंद पुरानी होने के बाद उसे सीधे मैदान पर मारना मुश्किल हो गया। दूसरी पारी में बारिश जारी रही, जिससे गेंद गीली हो गई, जिससे बल्लेबाजी की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दूसरी पारी में बारिश उतनी रुकी। फिर भी, मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया। हमने दबाव बनाए रखा।"
प्रसिद्ध कृष्णा को देर से गेंदबाजी में लाने के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा “मैं सोच सकता था, लेकिन वह सही समय पर आए विकेट लिए और हमें 17वें और 18वें ओवर तक मैच में बनाए रखा। सब कुछ अगर-मगर की बात है, लेकिन उस समय हमने सोचा, जब पिच थोड़ी धीमी हो रही थी, तो शायद कोई तेज और पतला गेंदबाज हमें कुछ विकेट दिला सकता था। और वो नेट प्रैक्टिस में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। यही हमारी सोच थी।” शुभमन गिल ने आगे कहा कि “नए गेंदबाज अशोक शर्मा की बात करें तो वो खेल पर कड़ी मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छी खोज हैं। उन्होंने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि अंत में भी वो काफी अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे, जैसे-जैसे वो और मैच खेलेंगे और अनुभव हासिल करेंगे, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वो अपने खेल पर बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए एक अच्छे फील्डर भी हैं। दरअसल, मैं उनसे कुछ महीने पहले कैंप के दौरान मिला था और नई गेंद से उनकी गेंदबाजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उम्मीद है कि उन्हें कुछ मैचों में नई गेंद से अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा।”
शुभमन गिल से जब पूछा गया कि आज की हार के विषय में आप क्या कहेंगे तब उन्होंने अपनी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि "शाबाश, लड़कों। दुर्भाग्यवश, ये मैच हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया। बस, बेहतर होते रहो, अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहो।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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