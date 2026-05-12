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PBKS Vs DC Highlights: कौन जीता कल का मैच? पॉइंट्स टेबल पर कहां पहुंची पंजाब किंग्स, क्यों मायूस हुए श्रेयस अय्यर

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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PBKS vs DC Highlights: Who won yesterdays match kal ka match kaun jeeta IPL 2026 का 55वां मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेटों से जीत लिया। मैच में क्या-क्या हुआ पूरी हाइलाइट्स पढ़िए।

PBKS Vs DC Highlights: कौन जीता कल का मैच? पॉइंट्स टेबल पर कहां पहुंची पंजाब किंग्स, क्यों मायूस हुए श्रेयस अय्यर

PBKS vs DC Highlights Who won yesterdays match kal ka match kaun jeeta: IPL 2026 का 55वां मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेटों से जीत लिया। मैच में क्या-क्या हुआ पूरी हाइलाइट्स पढ़िए।

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PBKS के 211 रनों के विशाल लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर गई DC

सोमवार, को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने प्रियांश आर्या के शानदार अर्धशतक और कूपर कोनोली की तेज तर्रार पारी के साथ-साथ श्रेयस अय्यर की फिफ्टी के माध्यम से निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 210 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके तीन विकेट सस्ते में आउट हो गए। चौथा विकेट भी सस्ते में पवेलियन लौटा। इसके बाद डेविड मिलर के साथ अक्षर पटेल ने एक अच्छी साझेदारी की। दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अंत में आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी ने विस्फोटक बल्लेबाजी के द्वारा 211 रनों के लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया।

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स्कोरकार्ड- PBKS- 210/5(20)

DC- 216/7(19)

पंजाब किंग्स की चौथी हार से मायूस दिखे अय्यर

टूर्नामेंट में यह पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार है। शुरुआत सभी 6 मैच जीतने के बाद कप्तान अय्यर की टीम की लय बिगड़ी और फिर टीम ने खराब प्रदर्शन करना शुरू किया जो अब तक जारी है। पंजाब किंग्स से मिली चौथी हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर आज काफी मायूस दिखे। मैच के बाद अय्यर ने कहा "मैं घुमा-फिराकर बात नहीं करूंगा; मैं सीधे-सीधे कहूंगा कि फील्डिंग और बॉलिंग में फिर से कमी रही। (क्या उन्हें लगता है कि 210 का स्कोर अच्छा था?) बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस विकेट पर 30 रन और बनने चाहिए थे, जिस तरह से गेंद स्विंग हो रही थी और उछाल भी अलग-अलग था।

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अपना दूसरा मैच खेल रहे माधव तिवारी रहे प्लेयर ऑफ द मैच

आज के मैच में माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 40 रन देकर दो विकेट झटके और बल्लेबाजी में दमदार प्रदर्शन करते हुए 8 गेंदों में 18 रनों की पारी दो चौके और एक छक्के के माध्यम से खेली। उनका स्ट्राइक रेट 225 का रहा और माधव तिवारी की मैच जिताने में अहम भूमिका रही। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद माधव तिवारी ने कहा "सबसे पहले, मैं प्रबंधन को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं यहां विजयी टीम का हिस्सा बन सका। (आप जैसे खिलाड़ी के लिए, जब आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते, तो यह कितना मुश्किल होता है?) मानसिकता हमेशा यही रहती है कि अगर चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप हर अभ्यास सत्र में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। (क्या आप बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं या इसके विपरीत?) मैं कहना चाहूंगा कि मैं 100% गेंदबाज, 100% बल्लेबाज हूं।

आखिरकार फॉर्म में आए कप्तान अक्षर पटेल, मिलर का चला बल्ला

आज के मैच में अक्षर पटेल ने दमदार पारी खेली और फॉर्म में दिखे। उन्होंने आज 30 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कई दिनों से खराब बल्लेबाजी कर रहे पटेल ने सही मायने में अपनी टीम की जीत की नीव रखी। आज डेविड मिलर ने भी 27 गेंदों में धमाकेदार 51 रन बनाए। इन दोनों की पारी ने शुरुआती चार विकेट आउट होने के बाद भी दिल्ली की टीम को जीतने का भरोसा दिया और अंत में माधव तिवारी और आशुतोष शर्मा ने अपना काम पूरा किया।

आशुतोष शर्मा- माधव तिवारी का फिनिशिंग टच और नबी डार का छक्का

डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी तभी डेविड मिलर आउट हो गए। इसके बाद अकेला दबाव आशुतोष पर पड़ सकता था, लेकिन माधव तिवारी ने पड़ने नहीं दिया और 8 गेंदों में 18 रन तेज तर्रार बनाए। आशुतोष ने आज के मैच में 10 गेंदों में 24 रन दो चौके और दो छक्के की मदद से बनाए और टीम की जीत सुनिश्चित करके गए। रही सही कसर आकिब नबी डार ने एक चौका और एक छक्का लगाकर पूरी कर दी।

क्या दिल्ली अब भी कर सकती है क्वालीफाई, पंजाब का क्या सीन?

इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के पांच जीत हो गए हैं। उन्होंने 10 अंक हासिल कर लिया हैं लेकिन उनके पास अब सिर्फ 2 ही मैच बचे हैं। बाकी बचे दोनों मैच जीतने के बाद भी दिल्ली की टीम सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकेगी, हालांकि, इस सीजन 14 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन मुश्किल लग रही है। वहीं, इस हार के साथ पंजाब किंग्स की की टीम के 11 मैचों में 6 जीत, 1 रद्द और 4 हार के साथ कुल 13 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर हैं। उनके पास अभी तीन मुकाबले शेष हैं और वे 19 अंकों तक पहुंच सकते हैं।

पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम कहां, पूरा विवरण जानिए

पॉइंटस टेबल पर आरसीबी पहले नंबर पर, सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे स्थान पर और गुजरात टाइटंस तीसरे स्थान पर है। पंजाब किंग्स चौथे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स पांचवें और राजस्थान रॉयल्स छठवें स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स 7वें, केकेआर 8वें मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें स्थान पर है। देखिए पूरी पॉइंट्स टेबल।

टीममैच खेले (P)जीते (W)हारे (L)कोई परिणाम नहीं (NR)अंक (Pts)नेट रन रेट (NRR)
RCB1174014+1.103
SRH1174014+0.737
GT1174014+0.228
PBKS1164113+0.428
CSK1165012+0.185
RR1165012+0.082
DC1257010-0.993
KKR104519-0.169
MI (E)113806-0.585
LSG (E)113806-0.907
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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