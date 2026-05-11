IPL में 10 साल बाद दिखा 'पेसर राज', दिल्ली कैपिटल्स ने किया सूखा समाप्त; 12वीं बार हुआ ऐसा
PBKS vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ सभी ओवर तेज गेंदबाजों से डलवाए। दिल्ली की टीम ने आईपीएल में 10 सालों से चला आ रहा एक सूखा समाप्त कर दिया है।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 10 साल बाद 'पेसर राज' दिखा है। दरअसल, आईपीएल में एक दशक में पहली बार किसी मैच की पारी में सभी ओवर ने पेसर्स ने डाले हैं। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने सोमवार को सूखा समाप्त किया। डीसी ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ अपने पांच तेज गेंदबाजों से 20 ओवर करवाए। पेसर मिचेल स्टार्क ने चार ओवर के स्पेल में 57 रन देकर दो विकेट चटकाए। आकिब नबी ने अपने स्पेल में 32 रन दिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लुंगी एनगिडी ने 46 रन खर्च किए और खाली हाथ रहे। मुकेश कुमार ने 31 रन देकर एक शिकार किया। माधव तिवारी ने 40 रन खर्च किए और दो विकेट अपने नाम किए। डीसी ने धर्माशाला के मैदान पर टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। पीबीकेएस ने पांच विकेट विकेट के नुकसान पर 210 रन जुटाए।
आईपीएल में 12वीं बार हुआ ऐसा
आईपीएल में 12वीं बार ऐसा हुआ, जब किसी टीम ने पारी के सभी 20 ओवर तेज गेंदबाजों से डलवाए। 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में दो मर्तबा ऐसा हुआ था। साल 2009, 2011 और 2012 में एक-एक बार 'पेसर राज' दिखा। 2012 में तीन और 2015 में दो मर्तबा ऐसा देखने को मिला था। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विरुद्ध सभी ओवर तेज गेंदबाजों से करवाए थे। उसके बाद 10 सालों तक किसी टीम ने ऐसा नहीं किया था। दिल्ली फ्रेंचाइजी ने कुल पांच बार पेसर्स से 20 ओवर डलवाए हैं। डीसी का पुराना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने चार बार ऐसा किया है।
IPL मैच में पेसर्स द्वारा फेंके गए सभी 20 ओवर
2008 - दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम डेक्कन चार्जर्स
2008 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
2009 - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस
2011 - दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
2012 - दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
2013 - राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
2013 - दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
2013 - राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
2015 - राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स
2015 - राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
2016 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
2026 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स
मैच की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्य के अर्धशतक की मदद से पंजाब ने दिल्ली के खिलाफ विशाल स्कोर बनाया। अय्यर ने 36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन की पारी खेली जबकि प्रियांश ने 33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन बनाए। अय्यर ने कूपर कोनोली (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की। प्रियांश ने प्रभसिमरन सिंह (18) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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