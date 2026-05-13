हार के बाद भी पैट कमिंस के हौसले बुलंद, GT के गेंदबाजों को सराहा और अपनी टीम के लिए कही ये बात
SRH के कप्तान पैट कमिंस ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मिली हार के लिए अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी या विभाग को दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने हार को स्वीकार किया है और कहा कि टी20 क्रिकेट में ऐसा होता है।
सनराइजर्स हैदराबाद टीम को भले ही करारी हार गुजरात टाइटन्स से मिली हो, लेकिन एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टीम के किसी भी एक विभाग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने अपने बल्लेबाज और गेंदबाजों का हौसला बुलंद रखा है और कहा है कि टी20 क्रिकेट में ऐसा हो जाता है। उन्होंने जीटी के गेंदबाजों की तारीफ की, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी दूसरी पारी में की।
पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम की हार पर कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब हम शुरू में उनके खिलाफ पहली पारी में सफल हुए तो मैं बहुत खुश था, लेकिन हां, विकेट काफी मुश्किल था। मुझे लगता है कि उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हां, शायद उस स्पेल से निकलने के तरीके खोजने की कोशिश करें, लेकिन, आप जानते हैं, उन्हें थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए।"
कमिंस ने आगे कहा, "एक बार जब आपने बैक ऑफ द लेंथ पर हिट किया तो यह काफी मुश्किल विकेट लग रहा था और उन्होंने हमें स्कोर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया। ऐसे में शायद हमारी बॉलिंग इनिंग्स में, आप उससे सीखते हैं, आपको लगता है कि शायद हम अपनी लेंथ थोड़ी और देर तक बनाए रख सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर, आप जानते हैं, मुझे लगा कि, यह T20 बॉलिंग जितनी अच्छी है जैसा कि आप उनसे देखने वाले हैं।"
उन्होंने बल्लेबाजी को लेकर कहा, "हमारा बैटिंग ऑर्डर शानदार रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे टॉप चार में से सभी चार ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में ऐसा होता है। तो हम कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें।"
क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर कप्तान कमिंस ने कहा, "मुझे लगता है कि काउंट में जल्दी आगे निकल जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने पिछले सात में से पांच या छह मैच जीते हैं। इससे आपको इन आखिरी कुछ गेम्स में थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे में हां, हमारे पास अभी भी क्वालिफ़ाई करने के लिए दो गेम बाकी हैं। तो फिर से, उस बात पर वापस आते हैं जिसने हमें पहली बार में वे जीत दिलाई थीं और हां, इस एक को हमने बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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