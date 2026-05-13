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हार के बाद भी पैट कमिंस के हौसले बुलंद, GT के गेंदबाजों को सराहा और अपनी टीम के लिए कही ये बात

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SRH के कप्तान पैट कमिंस ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मिली हार के लिए अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी या विभाग को दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने हार को स्वीकार किया है और कहा कि टी20 क्रिकेट में ऐसा होता है। 

हार के बाद भी पैट कमिंस के हौसले बुलंद, GT के गेंदबाजों को सराहा और अपनी टीम के लिए कही ये बात

सनराइजर्स हैदराबाद टीम को भले ही करारी हार गुजरात टाइटन्स से मिली हो, लेकिन एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टीम के किसी भी एक विभाग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने अपने बल्लेबाज और गेंदबाजों का हौसला बुलंद रखा है और कहा है कि टी20 क्रिकेट में ऐसा हो जाता है। उन्होंने जीटी के गेंदबाजों की तारीफ की, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी दूसरी पारी में की।

पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम की हार पर कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब हम शुरू में उनके खिलाफ पहली पारी में सफल हुए तो मैं बहुत खुश था, लेकिन हां, विकेट काफी मुश्किल था। मुझे लगता है कि उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हां, शायद उस स्पेल से निकलने के तरीके खोजने की कोशिश करें, लेकिन, आप जानते हैं, उन्हें थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए।"

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कमिंस ने आगे कहा, "एक बार जब आपने बैक ऑफ द लेंथ पर हिट किया तो यह काफी मुश्किल विकेट लग रहा था और उन्होंने हमें स्कोर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया। ऐसे में शायद हमारी बॉलिंग इनिंग्स में, आप उससे सीखते हैं, आपको लगता है कि शायद हम अपनी लेंथ थोड़ी और देर तक बनाए रख सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर, आप जानते हैं, मुझे लगा कि, यह T20 बॉलिंग जितनी अच्छी है जैसा कि आप उनसे देखने वाले हैं।"

उन्होंने बल्लेबाजी को लेकर कहा, "हमारा बैटिंग ऑर्डर शानदार रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे टॉप चार में से सभी चार ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में ऐसा होता है। तो हम कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें।"

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क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर कप्तान कमिंस ने कहा, "मुझे लगता है कि काउंट में जल्दी आगे निकल जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि हमने पिछले सात में से पांच या छह मैच जीते हैं। इससे आपको इन आखिरी कुछ गेम्स में थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे में हां, हमारे पास अभी भी क्वालिफ़ाई करने के लिए दो गेम बाकी हैं। तो फिर से, उस बात पर वापस आते हैं जिसने हमें पहली बार में वे जीत दिलाई थीं और हां, इस एक को हमने बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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