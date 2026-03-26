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पैट कमिंस ने अपनी रिकवरी पर दिया ऐसा अपडेट जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने ली होगी राहत की सांस

Mar 26, 2026 04:29 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है। बैक इंजरी से जूझ रहे उसके नियमति कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले अपनी रिकवरी को लेकर अपडेट जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने इंस्टाग्राम स्टोरी में सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहने अपनी एक तस्वीर डाली है और लिखा है कि वापस आना अच्छा है।

पैट कमिंस ने अपनी रिकवरी पर दिया ऐसा अपडेट जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने ली होगी राहत की सांस

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है। बैक इंजरी से जूझ रहे उसके नियमति कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले अपनी रिकवरी को लेकर अपडेट जारी किया है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने इंस्टाग्राम स्टोरी में सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी पहने अपनी एक तस्वीर डाली है और लिखा है कि वापस आना अच्छा है।

एक दिन पहले बुधवार को पैट कमिंस ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने नेट में गेंदबाजी फिर शुरू कर दी है और रिहैब प्लान के तहत धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं।

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ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमिंस ने कहा था, ‘मैं अब भी बैक इंजरी से उबर रहा हूं लेकिन यह अब ठीक है। मैं नेट में बोलिंग करने लगा हूं।’

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ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने पॉडकास्ट पर कहा था कि वह आईपीएल के शुरुआती चरण के मैचों में नहीं खेल पाएंगे लेकिन उन्हें समय से वापसी को लेकर उम्मीद है।

कमिंस ने कहा, 'आईपीएल जल्द शुरू हो रहा है। मैं शुरुआत में उसमें नहीं रहूंगा लेकिन यह बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। मैं वहां खेलूंगा।'

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा कि फिलहाल वह हर तीसरे दिन गेंदबाजी करने जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘टूर्नामेंट के बीच में ही पूरी तरह ठीक होने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ भी गलत न हो और मैं बाद का आधा हिस्सा और फाइनल खेल सकूं।’

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पैट कमिंस को पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान बैक इंजरी हो गई थी। इस वजह से वह इस साल हुए टी20 विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे।

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की गैरमौजूदगी में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को कप्तान बनाया है। एसआरएच के एक और खिलाड़ी जैक एडवर्ड्स पैर में चोट लगने के कारण पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। ऑलराउंडर एडवर्ड्स भी पैट कमिंस के हमवतन हैं।

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पैट कमिंस के आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में कुल 72 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 79 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 34 रन देकर 4 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में 20.4 की औसत से 612 रन भी बनाए हैं। इनमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। आईपीएल में उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 66 रन है।

SRH का स्क्वाड

पैट कमिंस, ईशान किशन, सलील अरोड़ा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन, रविचंद्रन स्मरण, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, ब्रायडन कार्स, हर्ष दुबे, क्रेयंस फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टन, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, जैक एडवर्ड्स, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, एशान मलिंगा, डेविड पेन, साकिब हुसैन, ओमकरा तरमले, जयदेव उदानकत, जीशान अंसारी।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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