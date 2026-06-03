IPL 2027 में गच्चा दे सकते हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया कप्तान बोले- मैं फैसला लूंगा और SRH...
पैट कमिंस की अगुवाई सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल 2026 में एलिमिनेटर तक का सफर तय किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस आईपीएल के अगले सीजन को छोड़ सकते हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस आईपीएल 2027 में गच्चा दे सकते हैं। उन्होंने वर्कलोड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर फोकस की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 20वें सीजन को छोड़ने का संकेत दिया है। कमिंस चोटों की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 202, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अलावा एशेज 2025-26 के ज्यादातर मैच नहीं खेल पाए थे। वह चोटों को देखते हुए फ्रेंचाइजी से बात करेंगे। कमिंस भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2027 खेलना चाहते हैं। साथ ही उनकी नजर वनडे वर्ल्ड कप का खिताब बचाने पर है। 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप का अगले साल आयोजन होगा।
ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल बहुत बिजी
तेज गेंदबाज कमिंस अनफिट होने के कारण आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर रहे थे। उन्होंने सीजन में सिर्फ आठ मैच खेले और आठ विकेट चटकाए। एसआरएच ने एलिमिनेटर का सफर तय किया था, जहां उसे राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के हाथों हार झेलनी पड़ी। अगले साल ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल बहुत बिजी रहने है, जिसकी शुरुआत जनवरी और फरवरी में भारत में चार टेस्ट मैचों की सीरीज से होगी। उसके बाद, ऑस्ट्रेलिया मार्च में टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर मेलबर्न में इंग्लैंड की मेजबानी करेगा। अक्टूबर और नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप से पहले एशेज सीरीज होनी है।
'मैं भारत में पूरी सीरीज खेलूंगा तो…'
33 वर्षीय कमिंस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह फ्रेंचाइज क्रिकेट से ज्यादा टेस्ट और वनडे वर्ल्ड कप को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने बुधवार को सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा, ''अगले साल किसी न किसी स्टेज पर कुछ तो करना ही होगा। हालांकि, यह टेस्ट मैच या वनडे वर्ल्ड कप नहीं होगा। मैं फैसला लूंगा और फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत करूंगा कि क्या सही है। चीजें बदल सकती हैं। मुझे कुछ चोटें आई हैं, इसलिए मैं सच में किसी भी चीज को लॉक नहीं करना चाहता।'' ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने आगे कहा, ''मेरी प्राथमिकता हमेशा टेस्ट मैच और वनडे वर्ल्ड कप है। मैं हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं भारत में पूरी सीरीज खेलूंगा तो मुझे काफी मुश्किल एशेज सीरीज से पहले ब्रेक की जरूरत होगी।''
SRH की कमान किसे मिल सकती है?
आईपीएल 2026 में कमिंस की रमौजूदगी में ईशान किशन ने एसआरएच की कमान संभाली थी। वहीं, अभिषेक शर्मा को उपकप्तान बनाया गया था। ईशान के नेतृत्व में एसआरएच ने सात मैचों में से चार में जीत हासिल की। अगर कमिंस आईपीएल 2027 से हटते हैं तो किशन के आसएरच की बागडोर संभालने की संभावना है। ऐसे में एसआरएच को आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फ्रेंचाइजी के पास अपनी लाइनअप को बेहतर बनाने के लिए एक विदेशी पेसर या एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर तलाशने के लिए 18 करोड़ रुपये होंगे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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