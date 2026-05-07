पैट कमिंस को भी नहीं पता उन्हें क्यों मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड? इंटरव्यू में खुद जाहिर की हैरानी
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड एक हाई स्कोरिंग मैच में मिला। उन्होंने दो विकेट निकाले, लेकिन शतक जड़ने वाले और अर्धशतकों वाले बल्लेबाजों को यह अवॉर्ड नहीं मिला।
सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को रौंद दिया है और आईपीएल 2026 में नंबर वन की कुर्सी हासिल कर ली है। पंजाब के खिलाफ एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ही प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। उन्होंने कमाल के कुछ कैच पकड़े और टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की। दो विकेट उनको मिले। वे खुश हैं कि वे अब नंबर वन हैं। इसके अलावा उन्होंने कूपर कोनोली की भी तारीफ की, जिन्होंने इस मैच में शतक जड़ा। साथ ही साथ उन्होंने अपने गेंदबाजी विकल्पों पर भी चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें यह प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड कैसे मिल गया? क्योंकि इसके लिए कई दावेदार थे।
SRH के कैप्टन और प्लेयर ऑफ द मैच बने पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "कुछ सबसे अच्छी बात इस मैच में हुई हैं। मुझे लगता है कि पंजाब सच में एक अच्छी टीम है, वे इस मैच में नंबर वन थे। मुझे लगा कि बैट्समैन ने जो किया वह जबरदस्त था। मुझे लगता है कि और फिर मैच खत्म करने के लिए, स्कोर चाहे जो भी हो, ऐसी टीम के खिलाफ दूसरी पारी में बॉलिंग करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगा कि हम काफी क्लिनिकल थे। हां, हम अपनी स्पीड से खेलने में काफी अच्छे हैं।"
पहली पारी में बल्लेबाजी को लेकर कमिंस ने बताया, "कंजर्वेटिव तरीके से शुरू करने की कोशिश मत करो। यह असल में अभिषेक या ट्रैविस का स्टाइल नहीं है। हम बस जितना हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल या किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं और फिर शायद बाद में इनिंग्स में, अगर यह कोई अलग दिशा लेता है, तो हम एडजस्ट करने में काफी अच्छे हैं। हां, हम डे गेम्स में अच्छे नहीं हैं।"
हैदराबाद के मैदान को लेकर कप्तान कमिंस ने बताया, "हमने पिछले कुछ सालों में यहां बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। मुझे लगता है कि यह हमारे स्टाइल के हिसाब से है। आज रात भी, पिच में थोड़ी ग्रिप थी, जो आखिर में हमारे कई बॉलर्स के लिए सही है और हमें लगता है कि गेम के बीच में यह पिच हमें चाहे जिस तरफ ले जाए, हमने इसे पहले भी देखा है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैविस आमतौर पर उस समय तक सो रहा होता है जब उसके बच्चे यहां नहीं होते, तो शायद यही वजह है।"
अपनी बॉलिंग से खुश हूं- कमिंस
अपनी खुद की बॉलिंग को लेकर कमिंस ने जवाब दिया, "हां, मैंने जैसी बॉलिंग की, उससे खुश हूं। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे यह अवॉर्ड कैसे मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आया था। काफी अच्छी तैयारी की थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। खुश हूं कि मैं कंट्रीब्यूट कर सका। पावरप्ले में किसी भी टीम के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं आया, इसलिए हमने आज थोड़ा और प्रोएक्टिव रहने की कोशिश की। आप जानते हैं, हमारे पास अपने प्लान थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम बाउंसर ट्राई करेंगे और खुशकिस्मती से आज रात वह कामयाब रहा। हां, फील्ड को मूव करने की कोशिश करो, ऐसा दिखाओ कि असल में जितना हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।"
अपनी टीम के बॉलिंग ऑप्शन को लेकर कहा, "आप जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, खासकर नीतीश के एक और ऑलराउंडर के तौर पर। ऐसा लगता है कि हमारे पास हमेशा छह या सात ऑप्शन होते हैं। मुझे हमेशा यह क्लियर दिमाग रखना पसंद है कि पावरप्ले कैसा दिख सकता है और फिर उसके बाद, काफी खुले दिमाग से सोचता हूं कि यह मुझे कहां ले जा सकता है। हां, खुश हूं (कॉनॉली को अच्छा करते देखकर)। हां, अच्छा रिजल्ट। ऑस्ट्रेलियाई टीम को अच्छा करते देखकर अच्छा लगा। वह इस सीजन में उनके लिए बैट से स्टार रहे हैं। हां, अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बैटर के तौर पर अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा समय है।"
यह SRH के लिए सीजन हो सकता है? इसको लेकर कमिंस ने कहा, "मेरा मतलब है, मुझे उम्मीद है। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। तो अब हमारे पास असल में थोड़ा ब्रेक है। हम थोड़ी देर के लिए टॉप पर रहने का मज़ा लेंगे और आप जानते हैं, अभी भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन नंबर एक के अलावा कहीं और नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए, खुश हूं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।