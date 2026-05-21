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पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का IPL खेलने का रास्ता हुआ साफ, अगले साल नीलामी में हो सकते हैं शामिल; जानें कैसे

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में बैन है, मगर उनके तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। वह अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे देश की नागरिक्ता मिल गई है।

पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का IPL खेलने का रास्ता हुआ साफ, अगले साल नीलामी में हो सकते हैं शामिल; जानें कैसे

पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में बैन है। यह बात तो हर किसी को पता है। दोनों देशों के बीच राजनेतिक तनाव के चलते बीसीसीआई पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं देती। हालांकि उनके एक खिलाड़ी -मोहम्मद आमिर- का अब आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। आमिर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने दो बार संन्यास लिया है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उन्होंने संन्यास वापस लिया था, मगर पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिसके बाद आमिर ने फिर संन्यास ले लिया था।

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मोहम्मद आमिर कैसे खेल सकते हैं IPL

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है, जिसके बाद वह आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आमिर ने पहले बताया था कि वह अपनी पत्नी नरजिस खान, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, के ज़रिए UK का पासपोर्ट लेने की प्रोसेस में थे। उन्होंने आईपीएल में खेलने की भी इच्छा जताई थी।

अब आमिर के लिए IPL समेत फ्रेंचाइजी लीग में ब्रिटिश ओवरसीज प्लेयर के तौर पर रजिस्टर होने का रास्ता खुल गया है। यह डेवलपमेंट तब सामने आया जब आमिर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट किया जिसमें उनकी नेशनैलिटी स्टेटस में कथित बदलाव का जिक्र था।

आमिर ने खुद पाकिस्तानी चैट शो ‘हारना मना है’ में इस संभावना का इशारा किया था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अपना ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है तो वह IPL में खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। 34 साल के आमिर ने यह भी इच्छा जताई कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह लीग में खेलना चाहेंगे।

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आमिर ने कहा था, "अगले साल तक मुझे IPL में खेलने का मौका मिलेगा और अगर मौका मिला तो क्यों नहीं? मैं IPL में खेलूंगा।"

मोहम्मद आमिर का करियर

पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 ODI और 62 T20I खेलने वाले आमिर, फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे हाई-प्रोफाइल तेज गेंदबाजों में से एक हैं। नई गेंद को स्विंग करने और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाने वाले आमिर, अगर ऑफिशियली ब्रिटिश नागरिक के तौर पर ऑक्शन पूल में शामिल होते हैं, तो कई टीमों के लिए एक काम के खिलाड़ी हो सकते हैं। आईपीएल टीमें अकसर ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश में रहती है जो रफ्तार के साथ स्विंग कराने की काबिलियत रखते हो।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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