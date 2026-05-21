पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का IPL खेलने का रास्ता हुआ साफ, अगले साल नीलामी में हो सकते हैं शामिल; जानें कैसे

पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में बैन है, मगर उनके तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। वह अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरे देश की नागरिक्ता मिल गई है।

पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में बैन है। यह बात तो हर किसी को पता है। दोनों देशों के बीच राजनेतिक तनाव के चलते बीसीसीआई पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं देती। हालांकि उनके एक खिलाड़ी -मोहम्मद आमिर- का अब आईपीएल खेलने का रास्ता साफ हो गया है। आमिर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने दो बार संन्यास लिया है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उन्होंने संन्यास वापस लिया था, मगर पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी, जिसके बाद आमिर ने फिर संन्यास ले लिया था।

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मोहम्मद आमिर कैसे खेल सकते हैं IPL दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है, जिसके बाद वह आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आमिर ने पहले बताया था कि वह अपनी पत्नी नरजिस खान, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, के ज़रिए UK का पासपोर्ट लेने की प्रोसेस में थे। उन्होंने आईपीएल में खेलने की भी इच्छा जताई थी।

अब आमिर के लिए IPL समेत फ्रेंचाइजी लीग में ब्रिटिश ओवरसीज प्लेयर के तौर पर रजिस्टर होने का रास्ता खुल गया है। यह डेवलपमेंट तब सामने आया जब आमिर ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी को रीपोस्ट किया जिसमें उनकी नेशनैलिटी स्टेटस में कथित बदलाव का जिक्र था।

आमिर ने खुद पाकिस्तानी चैट शो ‘हारना मना है’ में इस संभावना का इशारा किया था, जहां उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अपना ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है तो वह IPL में खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। 34 साल के आमिर ने यह भी इच्छा जताई कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह लीग में खेलना चाहेंगे।

आमिर ने कहा था, "अगले साल तक मुझे IPL में खेलने का मौका मिलेगा और अगर मौका मिला तो क्यों नहीं? मैं IPL में खेलूंगा।"