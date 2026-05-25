KL राहुल ने लगाई छलांग, वैभव सूर्यवंशी नीचे खिसके, देखिए ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-10 में कौन-कौन?
आईपीएल 2026 में रविवार के दिन दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराया, वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर पर 40 रनों से जीत दर्ज की। इन दोनों मुकाबलों के बाद आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की अपडेटेड लिस्ट जानिए।
आईपीएल 2026 में रविवार के दिन दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराया, वहीं दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर पर 40 रनों से जीत दर्ज की। पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आज के दिन नहीं चला और उन्होंने 6 गेंदों में सिर्फ चार रन बनाए। वहीं लोकेश राहुल ने दूसरे मैच में 30 गेंदों में 60 रन 5 चौके और चार छक्कों की मदद से 200 की स्ट्राइक रेट से बनाए। इसके साथ ही केएल राहुल ने ऑरेंज कैप की रेस में फेरबदल किया है। देखिए इस सूची में टॉप टेन में कौन-कौन हैं।
साई सुदर्शन टॉप पर, राहुल ने लगाई छलांग, वैभव खिसके
सभी लीग मुकाबले खेले जाने के बाद अब ऑरेंज कैप की लिस्ट में साई सुदर्शन 14 मैचों में 638 रन बनाकर पहले स्थान पर हैं। वहीं, शुभमन गिल ने 13 पारियों में 616 रन बनाए हैं और वे दूसरे स्थान पर हैं। हेनरिक क्लासेन ऑरेंज कैप की सूची में 14 मैचों की 14 पारियों में 606 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, लोकेश राहुल ने शानदार पारी से खुद को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने इस सीजन 14 मैचों में 593 रन बनाए हैं। लोकेश राहुल के लिए यह सीजन खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी इस सूची में 14 मैचों की 14 पारियों में 583 रन बनाकर पांचवें स्थान पर हैं। उन्हें केएल राहुल ने पीछे छोड़ दिया है।
टॉप-10 में विराट कोहली, ईशान किशन सहित ये बैटर
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज इशान किशन ऑरेंज कैप की सूची में छठवें स्थान पर हैं। उन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों में 569 रन बनाए हैं। 563 रनों के साथ में मिचेल मार्श सूची में सातवें स्थान पर हैं। वहीं, अभिषेक शर्मा ने 14 पारियों में 563 रन बनाए हैं और वह आठवें स्थान पर हैं। विराट कोहली इस सूची में 14 मैचों की 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 563 रन बनाकर नवें स्थान पर हैं, वहीं, प्रभसिमरन सिंह ने 14 मैचों की 13 पारियों में कुल 510 रन बनाए हैं और वह लिस्ट में दसवें स्थान पर हैं।
अब सिर्फ इन बल्लेबाजों के बीच है कॉम्पटीशन
बता दें कि आईपीएल के अब 70 मुकाबले खेले जा चुके हैं यानी सभी लीग मैच हो चुके हैं और अब सिर्फ तीन मैच और खेले जाने हैं उसके बाद फाइनल खेला जाएगा। ऐसे में ऑरेंज कैप की रेस में वही बल्लेबाज आगे रहेगा जिनकी टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। इस तरह अब टक्कर साई सुदर्शन, शुभमन गिल, हेनरिक क्लासेन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली के बीच ही रह गई है। इनमें से जो भी बल्लेबाज अगले मुकाबलों में रन बनाएगा उसके सिर पर ऑरेंज कैप हो सकती है।
सभी 70 लीग मैचों के बाद अपडेटेड ऑरेंज कैप की टेबल
|बल्लेबाज
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.50
|159.47
|46
|30
|केएल राहुल
|14
|14
|593
|45.62
|174.41
|56
|31
|वैभव सूर्यवंशी
|14
|14
|583
|41.64
|232.27
|50
|53
|ईशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|मिचेल मार्श
|13
|13
|563
|43.31
|163.19
|51
|36
|अभिषेक शर्मा
|14
|14
|563
|43.31
|206.23
|50
|43
|विराट कोहली
|14
|14
|557
|50.64
|163.82
|59
|21
|प्रभसिमरन सिंह
|14
|13
|510
|42.50
|168.87
|55
|23
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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