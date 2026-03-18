RCB को खरीदने की रेस में अब सिर्फ दो दावेदार, राजस्थान रॉयल्स ने भी शुरू की बिक्री की प्रकिया
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की सब्सिडियरी डियाजिओ के स्वामित्व वाली इस फ्रेंचाइजी को खरीदने की होड़ में कम से कम 5 पक्ष शामिल थे लेकिन अब रेस में सिर्फ दो ही पार्टियां बच गई हैं।
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की सब्सिडियरी डियाजिओ के स्वामित्व वाली इस फ्रेंचाइजी को खरीदने की होड़ में कम से कम 5 पक्ष शामिल थे लेकिन अब रेस में सिर्फ दो ही पार्टियां बच गई हैं। डियाजियो ने आरसीबी की वैल्यू 2 अरब डॉलर यानी करीब 18488 करोड़ रुपये रखी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक RCB को खरीदने की रेस में अब जो दो पार्टियां बची हैं, वो हैं स्वीडन की इक्विटी फर्म EQT और अलग-अलग ग्रुपों की एक कंसोर्टियम। इस बीच आईपीएल की एक और फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डियाजियो ने पिछले साल फ्रेंचाइजी को बेचने का फैसला किया था। संयोग से पिछले साल ही आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। आरसीबी ने बोलियों की स्वीकार करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 को मुकर्रर की थी। इस डेडलाइन को खत्म होने में कब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और इसके साथ ही आरसीबी को खरीदने की रेस दिलचस्प हो गई है।
आरसीबी को खरीदने में इन पार्टियों ने दिखाई थी रुचि
आरसीबी को खरीदने की रेस में कम से कम 5 पार्टियां शामिल थीं। सोमवार को बोली लगाने की डेडलाइन तक स्वीडिश इक्विटी फर्म EQT के अलावा सिर्फ एक और पार्टी ही बची है। दूसरी पार्टी एक कंसोर्टियम है जिसमें मणिपाल हॉस्पिटल्स के राजन पई, अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म कोहलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स ऐंड कंपनी और सिंगापुर स्थित इन्वेस्टमेंट ग्रुप टेमासेक शामिल है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की सह-मालिक ग्लेजर्स के अलावा सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी आरसीबी को खरीदने में रुचि दिखाई थी लेकिन वे अब इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक अमेरिकी ग्लेजर फैमिली और सीरम इंस्टिट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आरसीबी के लिए अधिकतम 1.8 अरब डॉलर देने के लिए तैयार थे जबकि डियाजिओ ने इसकी न्यूनतम कीमत 2 अरब डॉलर सेट कर रखी है।
प्रक्रिया पूरी होने में होने में अभी डेढ़ से तीन महीने और लग सकते हैं
आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया में अभी करीब 45 से 90 दिन लग सकते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजी औपचारिक तौर पर बीसीसीआई को इसके बारे में सूचना देगी।
राजस्थान रॉयल्स ने भी शुरू की बिक्री की प्रक्रिया
इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई पार्टियों ने उसे खरीदने में रुचि दिखाई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप फेवरिट मानी जा रही है।
राजस्थान रॉयल्स के बारे में बताया जा रहा है कि शुरुआत में फ्रेंचाइजी ने सिर्फ मेजॉरिटी स्टेक बेचने का मन बनाया था लेकिन अब वे इसे पूरी तरह बेचने जा रहे हैं। मनोज बदाले की इमर्जिंग मीडिया आईपीएल लिमिटेड के पास रॉयल्स स्पोर्ट्स ग्रुप की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर के पास 15 प्रतिशत, लाचनल मुर्डोक के पास 13 प्रतिशत और बाकी 7 प्रतिशत हिस्सेदारी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप के पास है। राजस्थान रॉयल्स को खरीदने में रुचि दिखाने वाली पार्टियों ने 1.1 अरब डॉलर से 1.35 अरब डॉलर तक देने का प्रस्ताव रखा है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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