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जसप्रीत बुमराह से यह एक चीज दुनियाभर के गेंदबाजों को जरूर सीखनी चाहिए, MI के बॉलिंग कोच का बड़ा बयान

Apr 07, 2026 06:03 am ISTVikash Gaur ANI, गुवाहाटी
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मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की और हाल के सालों में इस पेसर के काम करने के तरीके और एक बॉलर और एक इंसान के तौर पर उनकी जबरदस्त ग्रोथ पर जोर दिया।

जसप्रीत बुमराह से यह एक चीज दुनियाभर के गेंदबाजों को जरूर सीखनी चाहिए, MI के बॉलिंग कोच का बड़ा बयान

मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है। पारस म्हाम्ब्रे ने एक ऐसी चीज के बारे में बताया है, जो दुनियाभर के गेंदबाजों को उनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पेसर के वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं और हाल के सालों में एक बॉलर और एक इंसान के तौर पर उनकी काफी तरक्की हुई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खतरनाक गेंदबाजी करने वाले बुमराह वैसे आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी विकेट पहले दो मैचों में नहीं निकाल पाए हैं।

आईपीएल 2026 के राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस 13वें लीग मैच से पहले पारस म्हाम्ब्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुमराह ने एक टीनएजर से ग्लोबल आइकन बनने का सफर तय किया है। MI के बॉलिंग कोच ने कहा, "एक बात जो हर इंसान और बॉलर को बूम (बुमराह) से सीखनी चाहिए, वह है उनका काम करने का तरीका (वर्क एथिक्स)। जिस तरह से वह नेट्स में काम करते हैं, हर उस चीज पर टिक मार्क करते हैं, जिस पर उन्होंने काम किया है और गेम के दौरान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडियन टीम के साथ...वह एक जबरदस्त बॉलर बन गए हैं और एक इंसान के तौर पर तो और भी ज्यादा, जो कमाल की बात रही है।"

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एमआई ने आईपीएल 2026 के पहले दो मैचों में से एक मैच में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस के गेंदबाज साझेदारी नहीं तोड़ पाए। इसको लेकर पारस ने कहा, "एक बॉलिंग ग्रुप के तौर पर, हम हमेशा इस बात पर चर्चा करते हैं कि विकेट कैसे लें, अपने प्लान को कैसे पूरा करें, विरोधी टीम पर दबाव कैसे बनाए रखें और अपनी ताकत और कमजोरियों का फायदा कैसे उठाएं।" हालांकि, बॉलिंग कोच ने पिचों को थोड़ा सा अलग बताया।

गेंदबाजी कोच ने कहा, "दोनों सरफेस अलग-अलग रहे हैं, और आप सबको अंदाजा देने के लिए, जब हम मुंबई में खेलते हैं, तो हमारे पास लाल मिट्टी की पिचें होती हैं। लाल मिट्टी की खासियतें अलग होती हैं। उस पर घास होने की वजह से आपको बाउंस मिलता है और शॉट आसानी से खेले जा सकते हैं। उन सरफेस पर स्क्वायर कट और पुल शॉट बहुत अच्छे से खेले जा सकते हैं। जब हम दिल्ली में काली मिट्टी की सरफेस पर खेलने जाते हैं, तो वह बाउंस नहीं मिलता और अलग-अलग एरिया में खेलना पड़ता है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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