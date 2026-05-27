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आज एक और टीम हो जाएगी IPL 2026 से बाहर, जीतने पर भी नहीं मिलेगा फाइनल का टिकट; जानिए क्यों

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Eliminator: आज एक और टीम आईपीएल के 19वें सीजन के खिताब की रेस से बाहर हो जाएगी। अब तक 6 टीमें बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि वे प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची थीं। अब और टीम का आज एलिमिनेशन हो जाएगा।

आज एक और टीम हो जाएगी IPL 2026 से बाहर, जीतने पर भी नहीं मिलेगा फाइनल का टिकट; जानिए क्यों

IPL 2026 Eliminator: आज एक और टीम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के खिताब की रेस से बाहर हो जाएगी। अब तक 6 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि वे प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची थीं। वहीं, प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली चार टीमों में से एक और टीम का आज एलिमिनेशन हो जाएगा। आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच आज यानी 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच है। आरसीबी और जीटी के बीच क्वालीफायर 1 खेला गया था, जिसमें आरसीबी को जीत मिली थी। आरसीबी ने फाइनल में जगह बना ली, लेकिन जीटी भी बाहर नहीं हुई है।

आईपीएल के 19वें सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने जगह बना ली है, जिसने क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटन्स को हराया था। अब हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला है, जिसे जो टीम हारेगी वह आगे नहीं जा पाएगी और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम को क्वालीफायर 1 की तरह फाइनल का टिकट नहीं मिलेगा। एलिमिनेटर मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को क्वालीफायर 2 में क्वालीफायर 1 को हारने वाली टीम गुजरात टाइटन्स से भिड़ना होगा।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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क्वालीफायर 2 को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जहां आरसीबी ने अपना डेरा जमा लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 31 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 29 मई को क्वालीफायर 2 का आयोजन चंडीगढ़ में होना है। इसके दो दिन बाद फाइनल है, जिसकी तैयारी के लिए क्वालीफायर 2 जीतने वाली टीम को समय नहीं मिलेगा। आईपीएल ही एकमात्र टूर्नामेंट था, जिसने सेमीफाइनल वाले तिलिस्म को तोड़ा था और एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया था। हालांकि, पाकिस्तान ने भी इसकी नकल की, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया था।

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क्वालीफायर सिस्टम बहुत कम टी20 लीग्स में देखने को मिलता है। बीसीसीआई का प्लेऑफ्स को लेकर मानना था कि जिन टीमों ने लीग फेज में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें नॉकआउट स्टेज में इसका फायदा मिलना चाहिए। यही कारण है कि टेबल टॉपर्स को फाइनल में जाने के दो मौके मिलते हैं, जबकि तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम को दो मैच जीतने के बाद फाइनल का टिकट मिलता है। वहीं, क्वालीफायर 1 में खेलने वाली टीम सीधे फाइनल में जाती है, जबकि हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में खेलती है और वहां से वह सीधे फाइनल में जीतकर जा सकती है। हारने पर टूर्नामेंट से फिर बाहर होना पड़ सकता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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