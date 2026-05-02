एक ही फ्रेम में 3 विश्व विजेता कप्तान, सूर्यकुमार यादव ने ऐसे बुनी था आइकॉनिक फोटो; धोनी-रोहित भी माने

सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा और एमएस धोनी के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। सूर्यकुमार ने धोनी और रोहित के साथ तस्वीर लेने की वजह भी बताई है। सूर्यकुमार इस साल धोनी और रोहित के बाद वर्ल्ड कप जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बने थे।

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 इंटरनेशनल में तीन बार खिताब अपने नाम किया है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इस साल की शुरुआत में तीसरी बार चैंपियन बनने में सफल हुई थी। इससे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा की कप्तानी में भी टीम ने ट्रॉफी जीती है। हालांकि ऐसे मौके बहुत कम बार ही मिलते हैं जब अलग-अलग टीमों को चैंपियन बनाने वाले कप्तान एक साथ एक फ्रेम में नजर आए। हालांकि सूर्यकुमार यादव ने इस अंसभव से लगने वाले काम को संभव बना दिया है। सूर्यकुमार यादव ने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले से पहले भारत को टी20 चैंपियन बनाने वाले कप्तानों के साथ फोटो खिंचवाई। सूर्यकुमार यादव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वहीं मैच से पहले उन्होंने इस फोटो को लेने के पीछे की कहानी भी बताई है।

भारत का पहला टी20 विश्व कप ✦ भारत ने पहला टी20 विश्व कप कब जीता था − भारतीय टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था।

सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी और रोहित शर्मा के साथ एक तस्वीर खिंचवाई और शेयर करते हुए लिखा, ''ग्रुप डीपी मिल गया, बस ग्रुप के नाम का सुझाव शेयर करो।'' भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमें लिखा गया, ''हमने आपके लिए एक ग्रुप का नाम चुन लिया है सूर्यकुमार।'' 'द कप तान्स'।

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सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले ब्रॉडकास्टर से बातचीत में उस वायरल फोटो की पूरी कहानी बताई, जिसमें एमएस धोनी रोहित शर्मा के साथ सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं। सूर्यकुमार ने आईपीएल द्वारा शेयर वीडियो में कहा, ''मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा था। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि इंडिया के लिए कब खेलूंगा, कब मैच जिताऊंगा, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि आपको भारत का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे इंडिया को लीड करने का मौका मिला और भगवान की दया से भारत में ही भारत को लीड करने का मौका मिला। हम लोग वो टूर्नामेंट इंडिया में ही जीते। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीते, जहां पर 2023 (वनडे विश्वकप) में नहीं जीत सके थे।''

भारत का दूसरा टी20 विश्व कप ✦ भारत ने दूसरी बार टी20 विश्व कप कब जीता − भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के ने नेतृत्व में 2024 में दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था।

भारत का तीसरा टी20 विश्व कप ✦ भारत ने तीसरी बार कब जीता टी20 विश्व कप − भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 में तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीतने में सफल रही थी।