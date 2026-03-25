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अब वह मान तो रहे हैं; ऋषभ पंत की किस बात से काफी खुश नजर आ रहे आकाश चोपड़ा?

Mar 25, 2026 04:47 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लखनऊ सुपर जॉइंट्स और उसके कप्तान ऋषभ पंत के लिए आईपीएल 2025 औसत से भी खराब गया था। हालांकि पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा को इस बार पंत से काफी उम्मीदें दिख रही हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पंत ने यह मान लिया है कि उन्हें अपने खेल में कुछ बदलाव की जरूरत है। 

अब वह मान तो रहे हैं; ऋषभ पंत की किस बात से काफी खुश नजर आ रहे आकाश चोपड़ा?

लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम आईपीएल 2025 की निराशा को पीछे छोड़कर नए सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन के लिए बेताब है। कप्तान ऋषभ पंत से टीम को बहुत ही उम्मीदें हैं। पिछले सीजन के ज्यादातर मैचों में पंत अपनी ख्याति के अनुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और टीम भी संघर्ष करती रही। अब स्टार विकेटकीपर बैटर को लेकर मशहूर कॉमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि पंत ने यह स्वीकार कर लिया है कि आईपीएल के 19वें सीजन से पहले उन्हें अपने खेल में कुछ बदलाव की जरूरत है।

जियोस्टार पर क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कहा कि ऋषभ पंत अपने खेल को अब अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम कभी-कभी यह समझने में नाकाम हो जाते हैं कि ऋषभ पंत क्या करने वाले हैं और खेल कैसे, किस दिशा में आगे बढ़ेगा इसके बारे में वह क्या सोचते हैं। टेस्ट क्रिकेट में जब राहुल द्रविड़ कोच थे तब वह उनसे बात किया करते थे। राहुल भाई बैटिंग को लेकर पंत के अप्रोच से बहुत खुश नहीं थे। जहां जिस चीज की क्रेडिट बनती है, दिया जाना चाहिए। पंत खेल को बहुत अलग तरीके से देखते हैं जबकि हममें से ज्यादातर उसे परंपरागत तौर पर देखते हैं।’

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आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, ‘लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्हें अपने गेम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वह ब्लूप्रिंट चाहते हैं। कुछ तो है जो सही नहीं जा रहा। वह जानते हैं कि वह काफी अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने मदद के लिए युवराज सिंह से संपर्क किया वह दिखाता है कि वह इसे मानते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन और मदद की जरूरत है। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। उनके पास जिस तरह की क्वालिटी, टैलेंट और स्किल है, ये विडंबना ही है कि वह वाइट-बॉल क्रिकेट में उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं।’

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ऋषभ पंत आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत से पहले भारत के धाकड़ ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए थे। पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा था और साथ में उन्हें कप्तान भी बनाया।

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आकाश चोपड़ा ने पंत की बल्लेबाजी को लेकर कहा, ‘पंत को लेकर बात होनी चाहिए, ये जायज है। वह अपरंपरागत शॉट खेलने और हालात की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी की तरफ शायद ही कभी देखने की अपनी छवि में ही कैद होकर रह गए हैं। पिछले सीजन में समय लेकर अपनी फॉर्म तलाशने के मौके होने के बावजूद उन्होंने जोखिमभरे शॉट्स जारी रखे, जिसकी आलोचनाएं भी हुईं।’

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चोपड़ा ने कहा, 'बाराबडोस में भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम का वह हिस्सा थे लेकिन अब राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए वह पूरी तरह चर्चा से बाहर हैं। चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट ने मिडल-ऑर्डर कीपर के बजाय ओपनर कीपर या एक ऐसा कीपर जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सके, उन्हें चुनना शुरू कर दिया। आईपीएल बहुत बड़ा है लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। राष्ट्रीय टीम में जगह खोने का मतलब है कि समय आ गया है कि आप अपनी समीक्षा करें।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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