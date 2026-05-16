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LSG से हारकर मुश्किल में फंसी चेन्नई सुपर किंग्स, कोच बोले- हमारे लिए अब हर मैच फाइनल जैसा

Vikash Gaur Bhasha, लखनऊ
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CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से मिली हार के बाद आईपीएल में उनके बाकी बचे दोनों मैच अब फाइनल जैसे हो गए हैं और उन्हें टूर्नामेंट का यह दौर पसंद आता है।

LSG से हारकर मुश्किल में फंसी चेन्नई सुपर किंग्स, कोच बोले- हमारे लिए अब हर मैच फाइनल जैसा

चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से मिली हार के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनके बाकी बचे दोनों मैच अब फाइनल जैसे हो गए हैं और उन्हें टूर्नामेंट का यह दौर पसंद आता है। प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी एलएसजी की टीम ने सीएसके को करारी शिकस्त दी, जिससे उसके 12 मैच में अब 12 अंक ही रह गए हैं और उसके लिए बाकी बचे दोनों मैच नॉकआउट जैसे बन गए हैं। चेन्नई ने लखनऊ के सामने 188 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने मिचेल मार्श की 38 गेंदों में खेली गई 90 रन की पारी की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया।

हसी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे टूर्नामेंट का यह दौर बहुत पसंद है, क्योंकि हर मैच फाइनल जैसा होता है और हम अभी उसी स्थिति में हैं। हमें अपने आखिरी दो मैच जीतने होंगे। मैंने अंकतालिका का इतना बारीकी से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन शीर्ष चार में जगह बनाने के लिए कई टीम कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं।'' सीएसके को अब न केवल अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, बल्कि कुछ अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।

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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''टूर्नामेंट के इस चरण में सभी टीमों पर वास्तव में बहुत दबाव होता है। इस दौर में कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास अब भी मौका है। हमें अब भी आगे बढ़ने का भरोसा है। कुछ अन्य मैच के परिणाम भी हमारे अनुकूल रहने चाहिए, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा। यही इस टूर्नामेंट की प्रकृति है। मुझे लगता है कि यह टूर्नामेंट शानदार तरीके से अपने चरम पर पहुंच रहा है।''

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हसी ने आगे कहा, ''इसीलिए ही मुझे लगता है कि यह दुनिया के बेहतरीन टूर्नामेंटों में से एक है। टूर्नामेंट के इस चरण में अभी केवल दो टीम (लखनऊ और मुंबई इंडियंस) ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई हैं। यहां तक ​​कि हमसे नीचे की टीमों के पास भी सैद्धांतिक रूप से फाइनल में पहुंचने का मौका है। इसलिए मुझे लगता है कि यह सभी के लिए यह अच्छा मौका है। हम इसे इसी नजरिए से देखेंगे।'' चेन्नई को लीग फेज के अपने आखिरी दो मैचों में से एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है, जबकि एक मैच में गुजरात टाइटन्स से दो-दो हाथ करना है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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