अब 220 का स्कोर पहले के 180 जैसा हो गया है और गेंदबाजों के लिए यह चुनौती है, DC Vs RCB मैच से पहले बोले कार्तिक
कार्तिक ने कहा, ऐसा लगता है जैसे 220 का स्कोर अब पहले के 180 जैसा हो गया है। गेंदबाजों के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि पिच सपाट हैं और बल्लेबाजों ने अपने शॉट की रेंज और ताकत को काफी बढ़ा लिया है। एक टीम के तौर पर आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मेंटर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने रविवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार बढ़ते स्कोरिंग के आंकड़ों ने टीमों को लगातार खुद को नए सिरे से ढालने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने साथ ही इस टूर्नामेंट की तारीफ करते हुए इसे आज के क्रिकेट के लिए एक पैमाना बताया।
सपाट पिचों पर बतौर गेंदबाज मैच खेलना चुनौतीपूर्ण
इस सत्र में 200 से अधिक का स्कोर बनाना आम बात हो गई है और ऐसे में कार्तिक ने माना कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए योजनाएं बनाना काफी मुश्किल हो गया है। शनिवार को पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। कार्तिक ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''यह जाहिर तौर पर एक चुनौती है। बल्लेबाजी के लिहाज से आप अधिक आक्रामक होने की कोशिश करते हैं और गेंदबाजी में आप जितना हो सके बचाव करने की कोशिश करते हैं। खेल लगातार अपने स्तर को ऊपर उठा रहा है और खिलाड़ियों को इसके साथ तालमेल बैठाने के लिए खुद को नए सिरे से ढालना होगा।'' आईपीएल को 'क्रिकेट का बिल्कुल अलग ही अंदाज' बताते हुए कार्तिक ने कहा कि यह उच्च स्तर बराबरी की टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। कार्तिक ने कहा, ''हर टीम दूसरी टीम को जीतने के लिए कुछ खास करने पर मजबूर कर रही है। प्रतिद्वंद्विता और स्तर के मामले में आप यही तो चाहते हैं। आईपीएल इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और कई मायनों में यह इस बात का एक उदाहरण है कि क्रिकेट और यहां तक कि खेल को कैसे खेला जाना चाहिए।''
अब का 220 पहले के 180 जैसा हो गया है
गेंदबाजी के मोर्चे पर उन्होंने 'नए सामान्य' के दबाव को स्वीकार किया जहां 220 से अधिक के स्कोर को भी अक्सर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाता है। कार्तिक ने कहा, ''ऐसा लगता है जैसे 220 का स्कोर अब पहले के 180 जैसा हो गया है। गेंदबाजों के लिए यह एक चुनौती है क्योंकि पिच सपाट हैं और बल्लेबाजों ने अपने शॉट की रेंज और ताकत को काफी बढ़ा लिया है। एक टीम के तौर पर आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा और लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा शायद अधिक विविधता के साथ।'' कप्तान रजत पाटीदार की जमकर तारीफ करते हुए कार्तिक ने उनके प्रदर्शन में निरंतरता का श्रेय उनके लगातार आत्म-सुधार और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता को दिया। कार्तिक ने कहा कि पाटीदार को विराट कोहली, जोश हेजलवुड, कृणाल पंड्या और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा के मार्गदर्शन से फायदा मिलता है जिन्हें उन्होंने 'अच्छा सहयोगी' बताया। कृणाल की प्रगति पर बल्लेबाजी कोच ने इस ऑलराउंडर को अंगुली की स्पिन गेंदबाजी में 'ट्रेंडसेटर' बताया।
खुद को बेहतर बना रहे, कोहली के बारे में बोले कार्तिक
सीनियर खिलाड़ी कोहली के बारे में कार्तिक ने कहा कि भारत के पूर्व कप्तान अपनी तैयारी के एक स्पष्ट तरीके के साथ लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''वह हर साल पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने खेल का आकलन करते हैं और एक योजना के साथ वापस आते हैं। जिस तरह से वह अभ्यास करते है वह किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक सीख है। खेल की गति के साथ तालमेल बैठाते हुए भी मैच जिताने वाले प्रदर्शन करना वाकई कमाल की बात है।'' कार्तिक ने यह भी पुष्टि की कि सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट चोट के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं और इस स्थिति में जैकब बेथेल को कोहली के जोड़ीदार के तौर पर लंबे समय तक खेलने का मौका मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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