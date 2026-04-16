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विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार या रासिख सलाम नहीं; एक विकेट लेने वाला बना प्लेयर ऑफ द मैच

Apr 16, 2026 01:05 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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RCB vs LSG Player of the Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 29 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। लखनऊ ने डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को 147 रनों का टारगेट दिया था।

विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार या रासिख सलाम नहीं; एक विकेट लेने वाला बना प्लेयर ऑफ द मैच

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच आईपीएल 2026 का 23वां मैच खेला गया। आरसीबी ने बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से विजयी परचम फहराया। आरसीबी ने बुधवार को 15.1 ओवर में आसानी से टारगेट चेज कर लिया। स्टार बल्लेबाजी विराट कोहली ने 34 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौके और एक सिक्स शामिल है। कप्तान रजत पाटीदार ने 13 गेंदों में 27 और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने 9 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया।

एक विकेट लेने वाला बना प्लेयर ऑफ द मैच

इससे पहले, आरसीबी ने टॉस जीतकर एलएसजी को पहले बैटिंग के लिए उतारने का फैसला किया था, जिसे उसके गेंदबाजों ने सही साबित किया। युवा पेसर रासिख सलाम डार ने चार ओवर के स्पेल में 24 रन देकर चार शिकार किए। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 27 रन दिए और तीन विकेट झटके। स्पिनर क्रुणाल पांड्या को दो सफलता मिली। हालांकि, कोहली, भुवनेश्वर या रासिख को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं मिला। यह अवॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने जीता। उन्होंने चार ओवर में 20 रन खर्च किए और एक अहम विकेट लिया। हेजलवुड ने निकोलस पूरन को सातवें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड किया। पूरन सात गेंदों का सामना करने के बाद महज एक रन ही बना सके।

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अवॉर्ड जीतने के बाद हेजलवुड ने क्या कहा?

हेजलवुड चोट से उबरने के बाद आईपीएल में खेल रहे हैं। वह वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में आरसीबी के लिए नहीं खेले थे। हेजलवुड ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''पिछले कुछ महीनों में थोड़ा लंबा सफर रहा है। आज बहुत बेहतर महसूस हुआ और लय भी अच्छी रही।'' उन्होंने सही लेंथ पर गेंद डालने को लेकर कहा, ''आपको देखना होता है कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, दूसरे छोर पर कौन-से खिलाड़ी हैं और कंडीशन का भी रोल निभाती हैं। आज विकेट काफी स्लो था। इसलिए मुझे बस सही लेंथ पर बॉल डालनी थी। मुझे लगता है कि सभी बॉलर्स ने जबर्दस्त बॉलिंग की। मैं कुछ अलग तरह की गेंदें आजमाना चाहूंगा। लेकिन एक टेस्ट बॉलर के तौर पर अच्छी स्लोअर बॉल डालना काफी मुश्किल होता है और हमेशा उसपर काम करते रहना पड़ता है।''

जोश हेजलवुड
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कोहली का घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं

कोहली आरसीबी बनाम एलएसजी मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे थे। उनका घुटना पूरी तरह से ठीक नहीं है। कोहली से जब मैच के बाद उनके घुटने की चोट के बारे में पूछा गया तो स्टार बल्लेबाज ने कहा, ''पिछले मैच से काफी बेहतर है लेकिन फिर भी शत प्रतिशत फिट नहीं हूं। पिछले मैच में घुटने में सूजन थी। यहां तक कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी पिछले चार-पांच दिन से मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अपने जज्बे से खुश हूं। मुझे मैच खत्म करना चाहिए था।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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