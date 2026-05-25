सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी को अगले साल रिलीज कर देगी मुंबई इंडियंस, रविचंद्रन अश्विन ने बताया
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि मुंबई इंडियंस में अगले सीजन के लिए कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तन जरूर होंगे, लेकिन बड़े खिलाड़ियों को नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने एक खिलाड़ी को टीम की सबसे कमजोर कड़ी मानते हुए निकालने की बात जरूर कही है।
मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 किसी बुरे सपने की तरह रहा है। इस सीजन मुंबई की टीम ने पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर फिनिश किया है। पांच बार की विजेता टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब चारों तरफ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस अगले साल कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। हालांकि, पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि मुंबई इंडियंस में अगले सीजन के लिए कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तन जरूर होंगे, लेकिन बड़े खिलाड़ियों को नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने एक खिलाड़ी को टीम की सबसे कमजोर कड़ी मानते हुए निकालने की बात जरूर कही है उसके अलावा कुछ और बदलाव की आशंका नहीं जताई है।
सभी तो दमदार किसको बाहर करोगे?
अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में खेल पत्रकार विमल कुमार से चर्चा के दौरान अश्विन से पूछा गया कि क्या आप मुंबई इंडियंस में अगले सीजन कुछ बड़े बदलाव देख सकते हैं। इसके जवाब में अश्विन ने कहा "आपने मुंबई इंडियंस के बदलाव पर बात की मैं वहां पर जाना चाहूंगा। यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। कहां से शुरू करोगे आप, आपकी टीम में रोहित शर्मा हैं, आपकी टीम में सूर्यकुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, जो टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं। जसप्रीत बुमराह हैं। आपकी टीम में हार्दिक पांड्या हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल के मौजूदा समय के नंबर वन ऑलराउंडर हैं। विल जैक्स ने अच्छा खेला है, रायन रिकल्टन का टूर्नामेंट अच्छा गया है। नमनधीर ने एक दो मैच में अच्छी पारी खेली। गजनफर ने भी ठीक- ठाक प्रदर्शन किया है।"
इस खिलाड़ी को बाहर कर सकती है मुंबई इंडियंस
अश्विन ने कहा " मुझे लगता है ये लोग ट्रेंट बोल्ट को छोड़ेंगे थोड़ा पर्स को मजबूत करेंगे। इसके लिए मैं बहुत श्योर हूं। इसके अलावा क्या चेंज करेंगे यार। क्योंकि आपके पास एक पैडेगरी वाले प्लेयर हैं और अगर वो खेलना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें रिलीज करना या निकालना बिल्कुल भी आसान निर्णय नहीं होने वाला है।" उन्होंने बहुत से उदाहरणों जिसमें महेला जयवर्धने, मार्क वाउचर आदि शामिस थे देते हुए कहा "और मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो अपने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को लगातार बैक करती है। यह टीम एक परिवार की तरह रहती है। हमेशा अपने साथ वालों को साथ रखने पर भरोसा करती है।"
कुछ निर्णयों में सोशल मीडिया का भी असर दिखने की संभावना
अश्विन ने हालांकि, एक और संभावना जताते हुए कहा "मुझे सोशल मीडिया के रिएक्शन का नहीं पता कि उसके आधार पर क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि, यह बात है कि फ्रेंचाइजी के लिए अपने बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस लेगेसी वाली टीम हैं। साथ में बहुत सारे प्लेयर्स को रखे थे, बहुत सारे कोचिंग स्टाफ को रखा है। लोगों को स्टैबिलिटी दी है। मैं नहीं सोचता कि ये फ्रेंचाइजी सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं के आधार पर खिलाड़ियों पर कोई निर्णय लेने का काम करेंगीं।" अश्विन ने कहा "मुंबई इंडियंस में थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेंस होंगे इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा परिवर्तन होंगे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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