RCB नहीं…ये टीम जीत सकती है दूसरी IPL ट्रॉफी; सुरेश रैना हैरान क्यों कोई नहीं कर रहा इसके बारे में बात

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ-साथ गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। हर कोई आरसीबी और जीटी की जीत के दावे कर रहा है, मगर हैदराबाद को लेकर कम बात हो रही है।

IPL 2026 प्लेऑफ के लिए डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु समेत गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं चौथी टीम का फैसला लीग स्टेज के बचे तीन मैचों में हो जाएगा। आखिरी पायदान के लिए राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स रेस में हैं। आरसीबी और जीटी ने टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह दोनों टीमें क्वालीफायर-1 में एक दूसरे से भिड़ेगी। सुरेश रैना का कहना है कि हर कोई आरसीबी और जीटी के जीतने की बात कर रहा है, मगर उनके अनुसार एसआरएच भी ट्रॉफी जीतने की मजबूत दावेदार है।

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आईपीएल का इतिहास रहा है अधिकतर सीजन में ट्रॉफी वही टीम जीती है जो लीग स्टेज का अंत पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे पायदान पर करती है। एलिमिनेटर खेलने वाली टीमों ने बहुत कम ही बार खिताब उठाए हैं। सुरेश रैना का मानना है कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद यह कारनामा कर सकती है।

स्टार स्पोर्ट्स के शो पर सुरेश रैना ने कहा, “हम बात कर रहे हैं कि गुजरात जीत सकता है, RCB इसे डिफेंड कर सकता है। लेकिन हैदराबाद ने 10 साल में कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, और उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं हो रही है। जैसा कि भज्जी पाजी कह रहे हैं, उनकी बैटिंग बहुत क्लीन दिख रही है। बॉलिंग में, पैट कमिंस आए हैं, और उन्होंने साकिब, हिंज को भी खिलाया है।

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम में दूसरी बार ट्रॉफी उठाने की भी काबिलियत है। वे पहले भी एक बार डेक्कन चार्जर्स के समय में जीत चुके हैं, जब एडम गिलक्रिस्ट कप्तान थे, और फिर 2016 में जब डेविड वॉर्नर थे। मुझे लगता है कि इस टीम की मजबूती बहुत मज़बूत है। वे IPL जीतने के मजबूत दावेदार हैं। उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन वे तीन या चार टीमों को हैरान कर सकते हैं।"

आरसीबी और जीटी का मैच धर्मशाला में 26 मई को खेला जाना है। आरसीबी इस सीजन धर्मशाला में मैच खेल चुकी है, वहीं जीटी और एसआरएच ने यहां इस बार कोई मैच नहीं खेला है। ऐसे में आरसीबी को एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा टेबल टॉपर होने की वजह से भी आरसीबी को फायदा पहुंच सकता है क्योंकि धर्मशाला का मौसम खराब है।