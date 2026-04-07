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कौन है IPL 2026 में CSK के लिए सबसे बड़ी समस्या? इरफान पठान ने खुलकर बताया उस खिलाड़ी का नाम

Apr 07, 2026 05:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके बारे में इरफान पठान ने बताया है और उन्होंने खुलकर उस खिलाड़ी का नाम लिया है, जो इस समय सीएसके के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। 

कौन है IPL 2026 में CSK के लिए सबसे बड़ी समस्या? इरफान पठान ने खुलकर बताया उस खिलाड़ी का नाम

भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने बताया है कि आईपीएल 2026 में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीएसके आईपीएल के इस सीजन के पहले तीन मैच हार गई है। इरफान पठान की मानें तो स्पिनर नूर अहमद की फॉर्म सीएसके के लिए सबसे बड़ी चिंता है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीएसके को 43 रनों से आरसीबी से हार मिली। इसी हार के बाद इरफान पठान ने नूर अहमद को लेकर बयान दिया है।

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कमाल की गेंदबाजी करने वाले नूर अहमद ने आईपीएल 2026 के सीजन के पहले तीन मैचों में 111 रन लुटा दिए हैं। अकेले 49 रन तो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ दिए। रजत पाटीदार और टिम डेविड ने उनकी खूब धुनाई की। नूर को लेकर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि वही सबसे बड़ी समस्या इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हैं।

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पठान ने कहा, "वह (नूर) अभी CSK की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने इस सीजन में लगभग 10 ओवर बॉलिंग की है और 100 से ज्यादा रन दिए हैं। उसे एक भी विकेट नहीं मिला है। मेरा मानना ​​है कि अगर वह अपने रन-अप का एंगल ठीक कर ले, तो अलाइनमेंट बेहतर हो जाएगा और उसका हाथ, जो एक तरफ गिर रहा है, वह भी सीधा हो जाएगा।" पठान मैट हेनरी की बॉलिंग से भी नाखुश हैं। आरसीबी के खिलाफ हेनरी ने 3 ओवर में 36 रन दिए थे और कोई विकेट भी हासिल नहीं किया था।

हेनरी भी हैं समस्या?

उन्होंने कहा, "मैं उनकी बॉलिंग से बहुत निराश हूं, क्योंकि वह बहुत एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अच्छी इकॉनमी भी है, लेकिन इस लीग में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर हाफ वॉली नहीं फेंकता। अंशुल कंबोज ने विराट कोहली को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बाउंसर से आउट किया। मैट हेनरी ने विराट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद भी फुल डिलीवरी फेंकी।"

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पठान ने आगे ये भी दावा किया कि सीएसके के गेंदबाजों ने टिम डेविड के लिए योजना के अनुसार अच्छी बॉलिंग नहीं की। उन्होंने कहा, "टिम डेविड अक्सर लेग स्टंप के बाहर खड़े होते हैं। इसलिए, ऑफ स्टंप पर बॉलिंग करने से उन्हें विड्थ मिल रही है। अगर बॉलर सोच रहा है कि ऑफ स्टंप पर बॉलिंग करने से उन्हें जगह नहीं मिलेगी, तो वह असल में उन्हें जगह दे रहा है। आपको मिडिल स्टंप और लेग स्टंप पर बॉलिंग करनी होगी; नहीं तो, वह आपको हिट करेगा। आप उन्हें शुरू में ब्लॉक कर सकते हैं, जो चेन्नई ने नहीं किया और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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