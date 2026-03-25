KKR में अब कोई नहीं पहन सकेगा आंद्रे रसेल की जर्सी नंबर 12, दिग्गज के सम्मान में फ्रेंचाइजी का फैसला
तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे रसेल के सम्मान में उनकी 12 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया है। अब टीम का कोई भी खिलाड़ी कभी भी 12 नंबर की जर्सी में नहीं दिखेगा।
तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे रसेल के सम्मान में उनकी 12 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया है। अब टीम का कोई भी खिलाड़ी कभी भी 12 नंबर की जर्सी में नहीं दिखेगा। वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल में केकेआर के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे और दोनों जैसे एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। केकेआर ने एक कार्यक्रम के दौरान आंद्रे रसेल की जर्सी को रिटायर किया। इस दौरान फ्रेंचाइजी के सीईओ वेंकी मैसूर ने फ्रेम कराकर आंद्रे रसेल को जर्सी का 12 नंबर सौंपा।
आंद्रे रसेल 2014 से सिर्फ एक सीजन को छोड़कर 2025 तक लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रहे। 2017 में उन्हें डोपिंग की वजह से एक साल के बैन का सामना करना पड़ा था इसलिए वह उस साल आईपीएल नहीं खेले थे। उन्होंने आईपीएल में शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) से की थी। 2012 और 2013 में वह दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे और उसके बाद एक बार जब वह केकेआर से जुड़े तो उसी का होकर रह गए। आईपीएल 2025 में खेलने के बाद अब वह केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का अहम हिस्सा हैं। आईपीएल 2026 में वह टीम के पावर कोच की भूमिका में दिखेंगे जिनका फोकस खिलाड़ियों की पावर-हिटिंग क्षमता को बढ़ाने पर होगा।
कोलकाता में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान केकेआर के सीईओ मैसूर ने कहा, ‘हमारा आंद्रे रसेल के साथ लंबे वक्त से जुड़ाव रहा है। यह सिर्फ केकेआर के स्तर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी रहा है। मैदान में उन्होंने सालों तक अपने प्रदर्शन से हमें जश्न मनाने के कई मौके दिए। उन्होंने हमेशा गर्व से 12 नंबर को पहना है और यह नंबर ड्रे रस (आंद्रे रसेल का उपनाम) के लिए इतना अनोखा है कि हम एक उचित सम्मान देना चाहते थे। इसलिए नाइट राइडर्स की परंपरा में एक नई विरासत शुरू हो रही है, हम उनके सम्मान में केकेआर में उनकी जर्सी को रिटायर कर रहे हैं।’
इस दौरान आंद्रे रसेल ट्रिब्यूट वीडियो को देखकर भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, 'फ्रेंचाइजी के साथ एक दशक से ज्यादा वक्त की अद्भुत उपलब्धियां रही हैं और मैं वीडियो को देखते हुए थोड़ा भावुक हो गया हूं। केकेआर में दो बार चैंपियन रही टीम का हिस्सा होना और हर किसी के लिए इसके क्या मायने रहे, ये देखना एक अद्भुत अहसास है। जब आप कोई विश्व कप जीतते हैं तो स्पेशल फील करते हैं लेकिन जब आप आईपीएल जीतते हैं तो यह थोड़ा अलग होता है। मैं अपने लिए इस सफर को इतना स्पेशल बनाने के लिए फ्रेंचाइजी को शुक्रिया कहना चाहता हूं।
केकेआर ने कुल 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जिसमें 2 बार आंद्रे रसेल चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। केकेआर ने सबसे पहले 2012 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, तब रसेल टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बाद 2014 और 2024 में जब केकेआर आईपीएल चैंपियन बनी तब रसेल न सिर्फ टीम का अहम हिस्सा थे बल्कि उसे चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था।
आंद्रे रसेल के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 140 मैच खेले। इसकी 115 पारियों में उन्होंने 28.20 की औसत और 174.17 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 2651 रन बनाए। आईपीएल में उन्होंने 12 अर्धशतक जड़े और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 88 रन रहा।
आईपीएल में आंद्रे रसेल के गेंदबाजी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 23.27 की औसत से कुल 123 विकेट झटके। इस दौरान एक बार उन्होंने पारी में 5 विकेट लेने का भी कारनामा किया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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