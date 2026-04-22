अगली बार मेरे पिता को कैमरे पर दिखाइए; मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने की ब्रॉडकास्टर से खास गुजारिश

आईपीएल 2026 में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच के हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने ब्रॉडकास्टर से खास गुजारिश की है। मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि अगली बार मेरे पिता को कैमरे में दिखाए और उनका रिएक्शन देखिए। 135 रन की नाबाद पारी खेलने वाले अभिषेक प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

आईपीएल 2026 के 31वें मैच में मंगलवार को हैदराबाद में अभिषेक शर्मा का बवंडर उठा। सनराइजर्स हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने ऐसा गदर काटा कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज बेबस नजर आए। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय सबसे बड़ी पारी के अपने ही रिकॉर्ड को सुधारने से चूक गए। उन्होंने नाबाद 135 रन की पारी खेली जो आईपीएल में न सिर्फ उनकी दूसरी सबसे बड़ी पारी है, बल्कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज की भी दूसरी सबसे बड़ी पारी है। एसआरएच ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने ब्रॉडकास्टर्स ने एक खास गुजारिश की। हल्के-फुल्के अंदाज में की गई इस गुजारिश में भी भावुकता थी- अगली बार मेरे पिता को कैमरे में दिखाइए और उनका रिएक्शन देखिए।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

गर्वीले पिता की खुशी

अभिषेक शर्मा ने जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यादगार पारी खेली तब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उनके माता-पिता भी मौजूद थे। कैमरों ने उन्हें कैद भी किया और बेटे की धांसू पारी पर एक गर्वीले पिता की खुशी देखने लायक थी। वह खड़े होकर बेटे की शानदार पारी का इस्तकबाल कर रहे थे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हिलाना। चेहरे पर चमक और मुस्कान। ये उस पिता के लिए भी गर्व का और इमोशनल क्षण था जिसने 12 साल के बच्चे के साथ खुद भी तपस्या की और आज वो बच्चा भारतीय क्रिकेट का स्टार है।

अभिषेक शर्मा की गुजारिश प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने ब्रॉडकास्टर से रिक्वेस्ट की, ‘और अगली बार मैं यह देखना चाहता हूं को कैमरों में से कोई एक उन पर जाए और उनका रिएक्शन देखूं। यह काफी मजेदार होने वाला है। और यह वाकई अविश्वसनीय है कि कैसे मैं हमेशा उनकी तरह देखता हूं और वह भी हमेशा मेरी तरफ देखते हैं और मुझे निर्देश देते हैं। इसलिए इससे भी मुझे थोड़ी मदद मिलती है। और अपने माता-पिता और दोस्तों के सामने परफॉर्म करना तो हमेशा स्पेशल होता है।’

अभिषेक शर्मा जब अपने पिता को कैमरे पर दिखाने की गुजारिश कर रहे थे, उस वक्त कैमरे ने वहां मौजूद उनके माता-पिता को भी दिखाया। बेटे के इस रिक्वेस्ट पर उनका रिएक्शन देखने लायक था।

टीम मैनेजमेंट को भी कहा शुक्रिया अभिषेक शर्मा ने पोस्ट-मैच प्रजेंटेशन के दौरान मैच में अपनाई अपनी रणनीति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, उसके लिए हमारे पास एक योजना थी। हम पावरप्ले का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी।'

उन्होंने खुद को अपने तरीके से खेलने की छूट देने के लिए टीम मैनेजमेंट को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, ‘मुझे यहां खेलना और दर्शकों का मनोरंजन करना बहुत पसंद है। टीम के कोच और कप्तान को विशेष धन्यवाद, क्योंकि वे हमें खुद को व्यक्त करने की आजादी देते हैं।’

उन्होंने टीम के माहौल की तारीफ करते हुए कहा, '2024 से सनराइजर्स हैदराबाद में जो माहौल मिला है, वह हमारे लिए 'गेमचेंजर' रहा है। मैं हमेशा से इसी तरह खेलना चाहता था, पंजाब के लिए भी ऐसा ही खेलना चाहता हूं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलना हमेशा ऐसा ही महसूस होता है।'

सनराइजर्स से आगे पस्त हुई दिल्ली कैपिटल्स मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों में 135 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 10 छक्के लगाए। उनके साथ हेनरिक क्लासेन 13 गेंद में 37 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद रहे। क्लासेन ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड ने 37 और कप्तान ईशान किशन ने 25 रन का योगदान दिया।