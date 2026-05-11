जानिए कब शुरू होगी न्यूजीलैंड की नई T20 लीग NZ20? सामने आई लॉन्च की नई टाइमलाइन
न्यूजीलैंड की नई T20 लीग NZ20 अब थोड़ी देर से शुरू होगी। लॉन्च की नई टाइमलाइन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दी है। पहले यह टूर्नामेंट 2026-27 के समर सीजन में शुरू होने वाला था, लेकिन अब एक साल टाल दिया है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड यानी एनजेडसी को अपनी नई टी20 लीग NZ20 के लॉन्च को थोड़ा टालना पड़ा है। आईपीएल की तर्ज पर शुरू होने वाले इस नए टी20 टूर्नामेंट को एक साल के लिए आगे खिसका दिया है। मेंस और वुमेंस कैटेगरी में खेले जाने वाला नया टी20 टूर्नामेंट अब 2027-28 के समर सीजन से शुरू हो सकता है। इस बात की जानकारी खुद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दी है। इसके पीछे की वजह भी बोर्ड ने बताई है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मार्च में अपने घरेलू T20 स्ट्रक्चर के भविष्य के लिए NZ20 को “सैद्धांतिक रूप से” पसंदीदा ऑप्शन के तौर पर पहचाना था। अब बोर्ड लाइसेंस देने और नई लीग शुरू करने के प्रस्ताव पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सभी पार्टियों के साथ मिलकर और अच्छे से काम कर रहा है। बोर्ड और अन्य हितधारकों के बीच की चर्चाएं पॉज़िटिव और प्रोडक्टिव रही हैं। जनवरी 2027 में प्रस्तावित लॉन्च की दिशा में कई तरह के कामों में काफी विकास देखने को मिला है।
हालांकि, NZC और संभावित इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत अभी जारी रही है। इस वजह से कॉम्पिटिशन शुरू करने के लिए जरूरी काम पूरा करने के लिए और समय चाहिए। बोर्ड और स्टेक होल्डर्स के बीच का सबसे बड़ा मुद्दा इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर का रहा है, जिसमें जनवरी और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शेड्यूल हैं। ऐसे में लीग के लिए काफी कम समय बोर्ड के पास है। यही वजह है कि लॉन्च को थोड़ा सा खिसकाना पड़ा है।
पहली बॉल से यादगार बने टूर्नामेंट
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन डायना पुकेटापु-लिंडन ने कहा कि उनके बोर्ड ने इस बदलाव का सपोर्ट किया है। पुकेटापु-लिंडन ने कहा, “हमारा फोकस यह पक्का करना है कि न्यूज़ीलैंड में घरेलू T20 क्रिकेट का भविष्य सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल गेम के साथ जुड़ा हो। हम NZ20 के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अब तक हुई प्रोग्रेस से उत्साहित हैं। अभी और समय लेने से यह पक्का करने में मदद मिलेगी कि कॉम्पिटिशन लंबे समय तक सफल रहे।"
वहीं, NZ20 कॉन्सेप्ट को देख रहे मैकिनॉन ने कहा कि बदले हुए लॉन्च विंडो से आखिर में फैंस को फायदा होगा।उन्होंने कहा, “दिसंबर 2027 में लॉन्च करके, हम यह पक्का कर सकते हैं कि कॉम्पिटिशन पहली ही बॉल से उम्मीदों पर खरा उतरे और फैंस, खिलाड़ियों और पार्टनर्स को वह एक्सपीरियंस दे जिसके वे हकदार हैं।” NZC और NZ20 इसे बनाने के प्रोसेस में मिलकर काम करते रहेंगे, और आगे के अपडेट सही समय पर दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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