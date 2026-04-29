न्यूजीलैंड की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान, 3 खिलाड़ियों का रिटायरमेंट भी हुआ कन्फर्म
न्यूजीलैंड की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान हो गया है। इसी के साथ 3 खिलाड़ियों का रिटायरमेंट भी कन्फर्म हो चुका है। तीन दिग्गज खिलाड़ी मेगा इवेंट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाली हैं।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि 3 दिग्गज खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट आखिरी होगा और उसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगी। वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो भी न्यूजीलैंड की टीम का आखिरी मुकाबला होगा, वही मुकाबला सोफी डिवाइन, ली तहूहू और सूजी बेट्स का आखिरी इंटरनेशनल गेम होगा।
तीनों खिलाड़ियों को बुधवार (29 अप्रैल) को घोषित 15 सदस्यों वाली व्हाइट फर्न्स टीम यानी न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया है। टीम में नेन्सी पटेल और इज़ी शार्प भी शामिल हैं। दोनों ही अपना पहला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। न्यूजीलैंड की टीम टी20 विश्व कप की मौजूदा चैंपियन है। कीवी टीम चाहेगी कि यह ट्रॉफी अपने पास रखी जाए और अपनी तीन दिग्गज खिलाड़ियों को एक सम्मान के साथ विदाई दी जाए।
अमेलिया केर की लीडरशिप में, डिफेंडिंग चैंपियन में ब्री इलिंग और पॉली इंग्लिस भी हैं, दोनों ODI वर्ल्ड कप में खेल चुकी हैं, लेकिन अपने पहले T20 एडिशन में खेलेंगी। शार्प 2023 में U19 विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की कप्तानी कर चुकी है। वह पिछले साल सीनियर टीम के लिए डेब्यू करने में सफल रही थीं और अब उन्हें टी20 विश्व कप के लिए चुना गया है, जबकि नेन्सी पटेल को उनके अच्छे घरेलू परफॉर्मेंस के लिए इस साल की शुरुआत में टीम में बुलाया गया था। बेट्स और डिवाइन के लिए, यह टूर्नामेंट का उनका दसवां एडिशन होगा, जिसकी शुरुआत 2009 में पहले एडिशन से हुई थी।
न्यूजीलैंड की टीम इस प्रकार है
एमेलिया केर (C), सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, फ्लोरा डेवोनशायर, इज़ी गेज, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पोली इंग्लिस, जेस केर, रोज़मेरी मैयर, नेन्सी पटेल, जॉर्जिया प्लिमर, इज़ी शार्प और ली ताहुहू
कैंपेन के आखिर में रिटायरमेंट लेने वाली मशहूर तिकड़ी के बारे में बात करते हुए हेड कोच बेन सॉयर ने कहा, "हमारे तीन सबसे सीनियर खिलाड़ियों का एक ही टूर्नामेंट में अपना करियर खत्म करना एक बहुत कम मिलने वाला और खास मौका है। तीनों का अपना-अपना करियर रहा है और उन्होंने इस टीम और आम तौर पर खेल को बहुत कुछ दिया है। टूर्नामेंट के आखिर में इन तिकड़ी को और पहचानने और सेलिब्रेट करने का समय आएगा और मुझे पता है कि अभी वे टीम के साथ अपने आखिरी मिशन में अच्छा परफॉर्म करने पर बहुत फोकस कर रहे हैं।"
न्यूजीलैंड की टीम टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप 2 का हिस्सा है। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 14 जून को साउथैम्प्टन में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगी। श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीम उनके ग्रुप का हिस्सा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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