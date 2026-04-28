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न्यू चंडीगढ़ में क्या बारिश बनेगी विलेन? PBKS vs RR मैच से पहले जानिए क्या है वेदर रिपोर्ट?

Apr 28, 2026 12:33 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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New Chandigarh Weather Report: पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच आज न्यू चंडीगढ़ में खेला जाना है। इस मुकाबले में क्या बारिश विलेन बनने वाली है? इसके बारे में जान लीजिए कि वेदर रिपोर्ट क्या कहती है?

न्यू चंडीगढ़ में क्या बारिश बनेगी विलेन? PBKS vs RR मैच से पहले जानिए क्या है वेदर रिपोर्ट?

New Chandigarh Weather Report: पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच आज न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में बने महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस सीजन यह यहां चौथा और संभवतः आखिरी मुकाबला है, क्योंकि बाकी के लीग फेज के मैच पंजाब किंग्स धर्मशाला में खेलने वाली है। अगर मुल्लांपुर को प्लेऑफ्स के मैचों की मेजबानी नहीं मिलती है तो फिर पंजाब वर्सेस राजस्थान मैच यहां आईपीएल 2026 का आखिरी मैच होगा। यही कारण है कि यह मैच खास होगा। हालांकि, फैंस को एक डर है कि कहीं बारिश इस मैच में विलेन न बन जाए? अगर आपको भी यह डर सता रहा है तो आप न्यू चंडीगढ़ की वेदर रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए।

भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो चंडीगढ़ में आज बारिश होने की संभावना है। हालांकि, बारिश होने का अनुमान 20 से 30 फीसदी के आसपास है। ऐसे में थोड़ी बहुत रुकावट भले ही मैच में आए, लेकिन मैच पूरा होने की पूरी संभावना बन रही है। मंगलवार 28 फरवरी को चंडीगढ़ का तापमान कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 39 ℃ होने की आशंका है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

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हालांकि, बीबीसी वेदर की चंडीगढ़ को लेकर जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 40 फीसदी बारिश की संभावना मैच शुरू होने के समय है, लेकिन जैसे-जैसे रात होगी, वैसे-वैसे बारिश का अनुमान कम बताया गया है। रात को साढ़े 9 बजे के आसपास सिर्फ 20 फीसदी बारिश के आसार होंगे। ऐसे में संभावना यही रहती है कि बारिश ज्यादा खेल खराब नहीं करेगी। फैंस पूरा मैच आराम से देख पाएंगे।

आईपीएल 2026 में अब तक 39 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ एक ही मैच बारिश में धुला है। हैरानी की बात ये है कि उस मैच में एक टीम पंजाब किंग्स ही थी। ऐसे में फैंस को ज्यादा डर है कि फिर से कहीं बारिश पंजाब किंग्स के मैच का मजा किरकिरा न कर दे। पंजाब किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। इस मैच में हार मिले या जीत, फिर भी टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहेगी, क्योंकि किसी अन्य टीम के इतने पॉइंट्स नहीं हैं, जितने पंजाब किंग्स के हैं। पंजाब किंग्स ने पहले 7 मैचों में 6 मैच जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह पंजाब के खाते में 13 अंक हैं। दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और उसके खाते में 12 अंक हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
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इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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