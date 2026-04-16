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शोएब अख्तर को लेकर मुनफ पटेल ने दिया बयान, बोले- ऐसा सिर्फ पागल आदमी ही कर सकता है

Apr 16, 2026 04:02 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुनफ पटेल का कहना है कि जो गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा की गति से गेंदबाजी करता है, उसके लिए लंबे समय तक बने रहना मुश्किल होता है। मुनफ ने शोएब की जमकर तारीफ की है।  

शोएब अख्तर को लेकर मुनफ पटेल ने दिया बयान, बोले- ऐसा सिर्फ पागल आदमी ही कर सकता है

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुनफ पटेल ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की तारीफ की है। तारीफ करते हुए मुनफ पटेल ने उन्हें पागल भी बताया है, लेकिन उनकी पागलपंती का जिक्र मुनफ ने उनकी गेंदबाजी को लेकर किया है। मुनफ का कहना है कि जो गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा की गति से गेंदबाजी करता है, उसके लिए लंबे समय तक बने रहना मुश्किल होता है। करीब 15 साल तक शोएब अख्तर प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं।

मुनफ पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बॉम्बे स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में कहा, "शोएब अख्तर को अलग क्रेडिट देता हूं। एशियन कंडीशन में अगर 15 साल 150kmph वाला कोई बंदा है खेल सकता है तो उसको अलग से सैल्यूट है। वो लाजबाव है, उसका जवाब नहीं है। 4-5 साल बाद तो उसने चलना शुरू किया है। दोनों घुटने उसके खत्म हो गए थे, लेकिन एक पागलपंती है कि मुझे भाई ये करना है। वो पागल आदमी ही कर सकता है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता।"

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शोएब अख्तर का करियर जितना उनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, उतना ही उनकी चोटों के लिए भी फेमस है। उनकी गेंदबाजी का एक्शन और शरीर पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव उनकी चोटों का मुख्य कारण था। घुटनों की समस्या सबसे गंभीर और स्थायी थी। पूरे करियर वे अपने घुटनों से परेशान रहे। शोएब ने कई साक्षात्कारों में बताया है कि उनके घुटने बचपन से ही कमजोर थे और वे 5-6 साल की उम्र तक ठीक से चल भी नहीं पाते थे। क्रॉनिक अर्थराइटिस की समस्या उनको थी। दोनों घुटनों में 'डीजेनेरेटिव अर्थराइटिस' की समस्या थी। इसके लिए सर्जरी भी उन्होंने कराई थी। एक नहीं, बल्कि कई बार उन्होंने सर्जरी कराई थी। वे अक्सर मैच से पहले अपने घुटनों से इंजेक्शन के जरिए फ्लूइड निकलवाते थे, ताकि खेल सकें। टोटल नी रिप्लेसमेंट भी वे अब करा चुके हैं।

शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। शोएब अख्तर ने 2003 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। यह आधिकारिक तौर पर क्रिकेट के इतिहास की सबसे तेज़ गेंद मानी जाती है। शोएब अख्तर के बाद ब्रेट ली और शॉन टैट का नाम आता है। इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने 161.1 किमी/घंटा की समान गति दर्ज की है। ब्रेट ली अपनी निरंतरता के लिए जाने जाते थे, जबकि शॉन टैट अपनी अपरंपरागत एक्शन के कारण अविश्वसनीय गति पैदा करते थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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