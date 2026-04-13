मम्मी कसम मेरे पास एक ही कैप है, अंगकृष रघुवंशी ने फैंस को दिया जवाब, देखते ही देखते VIDEO VIRAL
चेन्नई बनाम केकेआर मुकाबले से पहले युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फैंस को ईमानदारी से यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास एक ही टोपी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
मंगलवार 14 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले दोनों ही टीमों तैयारियों पर जुट गई हैं। इस मैच के लिए अभी एक दिन का गैप बचा हुआ है और खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। चेन्नई में खेले जाने वाले अहम मुकाबले से पहले केकेआर के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फैंस से बातचीत करते और उन्हें ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं।
मम्मी कसम मेरे पास एक ही टोपी है
इस दौरान एक प्रशंसक ने शरारत भरे लहजे में रघुवंशी से उनकी केकेआर की टोपी मांगी, जिस पर युवा बल्लेबाज ने एक मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, "भाई, टोपी मुझे एक ही मिलती है। मैं पैदा थोड़ी ना कर दूंगा टोपी। मम्मी कसम, एक ही टोपी है।" रघुवंशी के इस जवाब से आसपास मौजूद सभी फैंस हंसने लगे और माहौल काफी हल्का और खुशनुमा देखने को मिला। क्रिकेट की फील्ड में यह पहली बार नहीं है, जब कोई प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ी से निशानी के तौर पर कोई चीज मांगता है। इससे पहले भी ऐसा होता आया है और फैंस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फेवरेट खिलाड़ी द्वारा दी गई कोई चीज उनके पास रहे। हालांकि, रघुवंशी ने जिस ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि उन्हें एक ही कैप मिलती है, इसकी कई लोग तारीफ कर रहे हैं। फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए यह यंग स्टार काफी विनम्र भी नजर आया।
इस सीजन केकेआर के लिए सबसे अधिक रन बनाने बैटर हैं रघुवंशी
बता दें कि अंगकृष रघुवंशी इस सीजन में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही केकेआर के लिए उम्मीद बनकर उभरे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए ज्यादातर मुकाबलों में कप्तान रहाणे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रन बनाया है। वे इस सीजन केकेआर के लिए एक चमकता सितारा साबित हो रहे हैं और अब तक टीम के सर्वोच्च रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। उन्होंने चार मैचों में 51.67 के औसत से 155 रन बनाए हैं। हालांकि, तीन बार के चैंपियन के लिए अभियान की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही है। वे अपना पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से छह विकेट से हार गए और फिर घर पर सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 65 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे उन्हें केवल एक अंक मिला, जिसके बाद उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स से हार के साथ एक और झटका लगा। चार मैचों में सिर्फ एक अंक के साथ, केकेआर आईपीएल 2026 में शुरुआती लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है।
सीएसके के खिलाफ जीत दर्ज करना होगा लक्ष्य
मंगलवार को होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केकेआर टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि, सीएसके की टीम अब पटरी पर लौट आई है और पिछले मुकाबले में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी। संजू अच्छी लय में दिख रहे हैं और ब्रेबिस की भी वापसी हुई है, ऐसे में केकेआर के लिए इस टीम को हराना आसान नहीं होगा। फिलहाल, पॉइंट्स टेबल पर केकेआर की टीम 10वें नंबर पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 1 स्थान ऊपर 9वें स्थान पर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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