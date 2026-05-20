तीन मैच 3 कप्तान, 13 साल बाद IPL में पहली बार हुआ ऐसा

मुंबई इंडियंस की टीम लगातार तीन मैचों में तीन कप्तानों का इस्तेमाल करने वाली आईपीएल में दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले पुणे वॉरियर्स ने 2013 में ऐसा किया था।

मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले तीन मैचों में अलग-अलग कप्तान उतारे हैं। हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली थी। हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में हार्दिक और सूर्यकुमार दोनों ही चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे और इस वजह से जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंपी गई। बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी हुई, इस तरह मुंबई ने लगातार तीन मैचों में अलग-अलग कप्तान उतारे। इससे पहले 2013 में पुणे वॉरियर्स की टीम के साथ ऐसा हुआ था।

IPL में सिर्फ दो बार हुआ ऐसा मुंबई इंडियंस और पुणे वॉरियर्स की टीमों ने आईपीएल के इतिहास में लगातार तीन मैचों में अलग-अलग तीन कप्तानों ने कप्तानी की है। जारी सीजन में मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या चोट के कारण कई मैचों से बाहर रहे और इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने टीम की कमान संभाली। हालांकि सूर्यकुमार की गैरमौजूदगी में बुमराह ने पहली बार आईपीएल में कप्तानी की। इससे पहले 2013 में पुणे वॉरियर्स की टीम के साथ भी यही हुआ था, जहां रॉस टेलर, एंजलो मैथ्यूज और एरोन फिंच ने टीम की कप्तानी की थी।

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कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को आईपीएल मैच में टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। केकेआर ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव की अंतिम एकादश में वापसी हुई है।कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह बहुत ही सीधा फैसला है। हमें दो के दोनों ही मैच जीतने हैं। हमारा पूरा फोकस इस चीज पर ही है। हमें पूरे 40 ओवर्स तक अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वहीं मुम्बई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम भी टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही करते। यह पिच कवर्स के अंदर काफी रही है। देखते हैं कि पिच कैसी खेलती है। अब हमें अपने सम्मान के लिए खेलना है। आप हर मैच को जीतना चाहते हैं। आप बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस का इतिहास रहा है कि वो इतने टाइटल जीते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर उठाकर मुंबई इंडियंस का सबसे बेहतरीन तरीके से प्रतिनिधित्व करें। हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं। मैं और अल्लाह गजनफर वापस आए हैं।