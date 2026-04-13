जसप्रीत बुमराह के 4 ओवरों से आगे के बारे में भी सोचे मुंबई इंडियंस; दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने दी नसीहत
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भरता को कम करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा अगर MI को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निरंतरता हासिल करनी है तो उसे गेंदबाजी विभाग में बुमराह पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भरता को कम करने की नसीहत दी है। दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कहा कि अगर MI को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निरंतरता हासिल करनी है तो उसे गेंदबाजी विभाग में बुमराह पर अपनी अत्यधिक निर्भरता कम करनी होगी।
मुंबई इंडियंस हमेशा धीमी शुरुआत करती है। इस बार उसने टूर्नामेंट का पहला मैच जीता लेकिन इसके बाद वह लगातार तीन मैच हार चुकी है।
रविवार को मुंबई में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने उसके खिलाफ चार विकेट पर 240 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम पांच विकेट पर 222 रन ही बना पाई।
तेज गेंदबाज बुमराह उसके लिए तुरुप का इक्का हैं, लेकिन चार मैचों में उन्हें अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है। डुप्लेसी का मानना है कि मुंबई इंडियंस को बुमराह के चार ओवरों से आगे के बारे में सोचना होगा और साथ ही अपने इस तेज गेंदबाज का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा।
डुप्लेसी ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘विशेषकर बड़े स्कोर वाले मैच में आपको यह आकलन करना होगा कि बुमराह के चार ओवरों को छोड़कर बाकी गेंदबाज कितना रन दे रहे हैं। बुमराह आमतौर पर बहुत किफायती होते हैं। मुंबई इंडियंस को इस समस्या का समाधान करना होगा।’
उन्होंने कहा, ‘मुंबई इंडियंस को बुमराह का महत्वपूर्ण मौकों पर उपयोग करके उनकी क्षमता का पूरा फायदा उठाना होगा, लेकिन मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के दबदबे को देखते हुए यह आसान नहीं होगा। उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा।’
भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में पावरप्ले में सुधार करने की जरूरत है।
गावस्कर ने कहा, ‘जीत के लिए जरूरी रन रेट के साथ बने रहने के लिए उन्हें पावरप्ले में कम से कम 12 रन और बनाने थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। स्ट्राइक रोटेट करने के बावजूद जीत के लिए जरूरी रन रेट बढ़ता ही रहा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है।’
रविवार को हुए मैच की बात करें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिल सॉल्ट, विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार के अर्धशतकों की बदौलत 4 विकेट पर 240 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह इस मैच में भी विकेट का खाता नहीं खोल पाए, हालांकि वह मुंबई इंडियंस के लिए सबसे किफायती गेंदबाज जरूर रहे। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 35 रन दिए। उन्होंने 7 डॉट गेंदें फेंकी।
जीत के लिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 222 रन ही बना सकी। इस तरह आरसीबी ने यह मैच 18 रन से जीत लिया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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