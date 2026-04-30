IPL 2026 में 'बारूद के ढेर' पर बैठी मुंबई इंडियंस, अब प्लेऑफ में एंट्री के लिए क्या करना होगा?
Mumbai Indians Qualification Scenario: मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हाई स्कोरिंग मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। एमआई की आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने की राह में कांटे बिछ गए हैं।
पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) आईपीएल 2026 में 'बारूद के ढेर' पर बैठी है। एमआई को सीजन में एक और हार मुश्किल में डाल देगी। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ हाई स्कोरिंग मैच में 6 विकेट से हार ने एमआई की प्लेऑफ की राह में कांटे बिछा दिए हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में 243/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में एसआरएच ने 18.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाकर लगातार पांचवीं जीत हासिल की। हार्दिक ब्रिगेड को आठ मैचों में छठी हार का सामना करना पड़ा। एमआई अंक तालिका में चार अंकों के साथ फिलहाल नौवें पायदान पर है। उसे सिर्फ दो ही जीत मिली हैं।
अब प्लेऑफ में एंट्री के लिए क्या करना होगा?
प्लेऑफ में चार टीमें एंट्री करती हैं। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस में है लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुंबई के छह मैच बचे हैं और सभी जीतना जरूरी है। प्लेऑफ में पहुंचने का यह सीधा रास्ता है। ऐसी सूरत में एमआई के खाते में 16 अंक हो जाएंगे। प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए 16 अंकों को जादुई आंकड़ा माना जाता है। पिछले चार सीजन में (जब से आईपीएल 10 टीमों का टूर्नामेंट बना) ऐसा ही हुआ है। एमआई ने आईपीएल 2025 में लीग चरण में 16 अंक जुटाकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। उसने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को मात दी थी लेकिन क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स के हाथों हार झेलनी पड़ी।
एक हार से दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ेगा
एमआई अगर बचे मैचों में से एक भी हार गई तो अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पांच जीत के साथ उसके 14 पॉइंट्स होंगे और नेट रनरेट की अहमियत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति का सामना कई टीमों ने पहले किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 14 अंकों के साथ आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाई थी, जिसमें नेट रनरेट की भूमिका रही। एमआई को जीत के साथ-साथ अपना नेट रनरेट बेहतर करने पर ध्यान देना होगा मुंबई का अभी नेट रनरेट माइनस 0.784 है। मैच रद्द होने से भी एमआई का मामला और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अंक गंवाना महंगा पड़ेगा। पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स 15 अंकों के बावजूद प्लेऑफ से चूक गई थी।
मुंबई इंडियंस के आखिरी छह लीग मैचों का शेड्यूल
2 मई: बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (चेपॉक)
4 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (वानखेड़े)
10 मई: बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (रायपुर)
14 मई: बनाम पंजाब किंग्स (धर्मशाला)
20 मई: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (ईडन गार्डन्स)
24 मई: बनाम राजस्थान रॉयल्स (वानखेड़े)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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