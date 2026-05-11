MI समेत ये 2 टीमें हुई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में RCB नंबर-1; टॉप-4 में बड़े बदलाव
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रोमांचक जीत के साथ मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से अधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। उनके साथ लखनऊ सुपर जाएंट्स का भी पत्ता कट गया है। अब प्लेऑफ की रेस में 8 टीमें हैं।
रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ आरसीबी आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। उनके सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बराबर 14 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से टीम पहले पायदान पर है। आरसीबी ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आरसीबी की इस जीत से 2 टीमें आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से अधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है। एक 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और दूसरी लखनऊ सुपर जाएंट्स।
कैसे MI-LSG हुई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर
मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स के 11-11 मैचों में 6 अंक है। अगर एमआई और एलएसजी बचे हुए तीनों मैच भी जीतने में कामयाब रहती है तो उनकी गाड़ी 12 अंकों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। वहीं टॉप-4 पर नजर डालें तो आरसीबी, एसआरएच, जीटी और पीबीकेएस- इन चारों टीमों के खाते में 13 या उससे अधिक अंक है। ऐसे में 12 अंक हासिल करने के बावजूद इन दोनों टीमों को प्लेऑफ का टिकट नहीं मिलेगा।
आरसीबी ने किया कमाल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पिछले दो मैच हारकर यहां पहुंची थी। रायपुर में जिस तरह मैच चल रहा था उसे देखकर लग रहा था कि आज आरसीबी जीत की हैट्रिक लगा सकती है, मगर अंतिम पलों में मैच पलटा और आरसीबी ने जीत दर्ज की। आरसीबी के खाते में अब 11 मैचों में 14 अंक हो गए है। बचे 3 मैचों में उन्हें प्लेऑफ के लिए क्वालीफआई करने के लिए कम से कम 1 मैच जीतना होगा। आरसीबी की नजरें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के साथ-साथ टॉप-2 में फिनिश करने पर होगी।
आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल टॉप-4 टीमें
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीमें इस समय टॉप-4 में है। आरसीबी, एसआरएच और जीटी के खाते में 14-14 अंक है, जबकि पीबीकेएस 13 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है।
चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दो अन्य प्रबल दावेदार टीमें हैं। सीएसके और आरआर दोनों के खाते में 12-12 अंक है। वहीं केकेआर और डीसी भी अभी तक दौड़ में बनी हुई है।
पिछले दो मैच हारकर राजस्थान रॉयल्स अपनी लय पूरी तरह से खो चुकी है। वहीं चेन्नई और कोलकाता जैसी टीम अभी रंग में लौटी है। सीएसके टॉप-4 में बैठीक टीमों को टक्कर दे सकती है। उनके खाते में 11 मैचों के बाद 12 अंक है। बचे तीन मैच जीतकर चेन्नई अधिकतम 18 अंकों तक पहुंच सकती है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।