हार्दिक पांड्या के बिना ज्यादा खुश है मुंबई इंडियंस? पूर्व दिग्गज ने दिया चौंकाने वाला बयान
पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने मुंबई इंडियंस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम ज्यादा एकजुट नजर आई। एक तरह से हार्दिक पांड्या पर उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधा है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने एक बड़ा दावा मुंबई इंडियंस टीम को लेकर कर दिया है। आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन की वजह से प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस टीम के लिए हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने इस सीजन कप्तानी की थी। टीम फीकी-फीकी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही पंजाब किंग्स के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम खेलने उतरी तो एकजुट नजर आई। ऐसा कहना है क्रिस श्रीकांत का। एक तरह से उनका मानना है हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में टीम ज्यादा एकजुट नजर आई है।
1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह एक अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि बुमराह का कप्तान के तौर पर आना एक शानदार कदम है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कुछ दिक्कत है। निश्चित रूप से, टीम का मूड ज्यादा हल्का था। टीम अचानक कुल मिलाकर ज्यादा एकजुट दिख रही है। सूर्या भी उस मैच में नहीं खेले। वह निजी कारणों से मैच नहीं खेले, लेकिन जो भी हो, युवा टीम अचानक वैसी ही आ गई जैसा आप कह रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "दीपक चाहर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वह राज अंगद बावा ठीक-ठाक बॉलिंग कर रहा है। हर कोई परफॉर्म कर रहा है। तिलक वर्मा ने शानदार परफॉर्म किया। रयान रिकलटन ने शुरू में ही आक्रामक शॉट्स से धमाका किया और हावी हो गए। कुल मिलाकर, जैसा आपने कहा, जीतने की इच्छा, सफल होने की इच्छा। भले ही वे निराश थे, उन्होंने सफल होने की इच्छा दिखाई। क्रिकेट में यही खास बात है। वह एनर्जी उनमें थी।"
श्रीकांत ने बताया कि जसप्रीत बुमराह अपनी कप्तानी में बॉलिंग करते समय खुश दिखे और उनकी कप्तानी में बाकी बॉलिंग अटैक ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा। पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, "और अगर आप बॉलिंग को भी देखें, तो बुमराह भी लगातार मुस्कुरा रहे थे। वह बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे थे और मुझे लगा कि बुमराह की कप्तानी ने दीपक चाहर जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा फर्क डाला। शार्दुल ठाकुर भी लूज बॉलिंग करते नहीं दिखे, जो रन लुटाते हैं। सभी ने इस मैच में विकेट लिए।" पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई ने 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया। इस जीत का फायदा एमआई को भले ही नहीं मिला, लेकिन पंजाब के प्लेऑफ्स की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि पीबीकेएस की यह इस सीजन लगातार पांचवीं हार थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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