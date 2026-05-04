रोहित शर्मा आज IPL 2026 के मैच में खेलेंगे या नहीं? जानिए किसके हाथ में यह फैसला?
रोहित शर्मा को लेकर मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है कि उनको अगले मैच में खेलना है या नहीं? इस पर फैसला उन्हें खुद करना होगा। वे पांच मैचों में नहीं खेल पाए हैं। मुंबई इंडियंस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है।
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अब तक 9 मैच खेल लिए हैं। इनमें से साढ़े 3 मैचों में ही रोहित शर्मा खेले हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे चौथे मैच में चोटिल हो गए थे और फिर बल्लेबाजी के लिए उतर नहीं पाए थे। इसके बाद लगातार पांच मैच उन्होंने मिस किए हैं। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी से परेशान हैं। मुंबई इंडियंस की खस्ता हालत को देखते हुए अब मैनेजमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि रोहित शर्मा को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आज यानी 4 मई को खेले जाने वाले मैच में खेलना है या नहीं? इसका फैसला उन्हें खुद करना है।
रोहित शर्मा की उपलब्धता पर अभी भी संदेह है। भले ही एक घंटे के करीब तक रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने नेट्स में पसीना बहाया हो। यहां तक कि उन्होंने कुछ फिटनेस ड्रिल भी किए, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी उनको लेकर संशय है। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो MI कैंप से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि टीम मैनेजमेंट ने सोमवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होम गेम में खेलने का फैसला पूरी तरह से रोहित पर छोड़ दिया है।
आपको बता दें, हिटमैन रोहित शर्मा 12 अप्रैल से ही आईपीएल में नहीं खेल पाए हैं। करीब साढ़े तीन सप्ताह के बाद रोहित शर्मा करीब एक घंटा तक नेट्स में दिखाई दिए। रविवार को, इत्तेफाक से मुंबई इंडियंस के लिए ट्रैवल डे था, लेकिन रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने के साथ ग्राउंड पर आए और लंबा बैटिंग सेशन किया। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से रोहित पांच मैचों में बाहर बैठे हैं। इन मैचों में टीम की हालत कैसी रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। मुंबई चार मैच पिछले पांच मैचों में हारी है।
एमआई अभी भी रेस में
मुंबई इंडियंस मैथमेटिकली आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस में है। सोमवार रात के मैच की अहमियत को देखते हुए रोहित शर्मा खेलने का फैसला कर सकते हैं। बेशक, गेंद उनके पाले में है। हालांकि, जून से ही वनडे सीरीज खेली जानी है। ऐसे में वह खुद की फिटनेस और इंजरी पर दांव नहीं खेलेंगे। अब देखना यह है कि क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए मैदान पर उतरेंगे। उनके पास एक विकल्प यह भी है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सिर्फ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरें। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर विराजमान है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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