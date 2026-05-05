LSG पर धमाकेदार जीत के बाद कैसे मुंबई इंडियंस कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई? समझें समीकरण
Mumbai Indians IPL 2026 Playoff Scenario- लखनऊ सुपर जाएंट्स पर 6 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद क्या मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ का टिकट मिल सकता है। हर किसी के जहन में बस यही सवाल है। आईए इसका जवाब जानते हैं-
Mumbai Indians IPL 2026 Playoff Scenario- 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सफर आईपीएल 2026 में बेहद निराशाजनक रहा है। अभी तक खेले 10 मुकाबलों में एमआई को 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं तीन मैचों में उन्हें जीत मिली है। मुंबई को तीसरी जीत लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ सोमवार, 4 मई को नसीब हुई। एमआई अपने खराब प्रदर्शन की वजह से आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ में काफी पिछड़ गई है, मगर एलएसजी के खिलाफ मिली जीत ने उम्मीद की किरण दिखाई है। ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि क्या मुंबई इंडियंस के पास अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का मौका है? अगर हां तो कैसे, आईए जानते हैं-
मुंबई इंडियंस को कैसे मिल सकता है IPL 2026 प्लेऑफ का टिकट
मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में अभी चार और मैच खेलने हैं। एमआई का अगला मैच डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से 10 मई को है, इसके बाद टीम पंजाब किंग्स से 14 मई, कोलकाता नाइट राइडर्स से 20 मई और राजस्थान रॉयल्स से 24 मई को भिड़ेगी।
मुंबई इंडियंस की गाड़ी आईपीएल 2024 में अब 14 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में उन्हें बचे चारों मुकाबलों में हर हाल ही में जीत दर्ज करने की जरूरत है, साथ ही उन्हें अपना नेट रन रेट सुधारने पर भी ध्यान देना होगा।
अगर मुंबई अपने बचे सभी चार मैच जीतती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक पहुंच पाएगी, मगर इसके बाद भी उनकी किस्मत उनके हाथ नहीं रहेगी।
दरअसल, टूर्नामेंट में 5 टीमें फिलहाल ऐसी हैं जिनके खाते में अभी ही 12 या उससे अधिक अंक है, ऐसे में उन्हें 14 अंकों तक पहुंचने के लिए 1-1 मैच ही जीतने की जरूरत है।
मुंबई इंडियंस को अपने सभी चार मुकाबले जीतने के बाद यह दुआ करनी होगी कि इन टॉप-5 में से किन्हीं दो टीमों की गाड़ी 14 अंकों से आगे नहीं बढ़े। अगर ऐसा होता है तो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा।
कैसा रहा MI vs LSG मैच?
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जाएंट्स ने निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी के दम पर 228 रन बोर्ड पर लगाए। पूरन ने 21 गेंदों पर 63 रन बनाए, वहीं मार्श ने 44 रनों का योगदान दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 143 रन जोड़े। रिकेल्टन ने 83 तो रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए। नमन धीर ने 12 गेंदों पर नाबाद 23 और विल जैक्स ने 4 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मुंबई ने 8 गेंदें और 6 विकेट रहते यह मैच जीता।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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