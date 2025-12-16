Cricket Logo
Mumbai Indians IPL 2026 Auction Live Updates: मुंबई के पास सबसे कम रकम, इतने खिलाड़ी आएंगे

Mumbai Indians IPL 2026 Auction Live Updates: मुंबई के पास सबसे कम रकम, इतने खिलाड़ी आएंगे

संक्षेप:

Mumbai Indians IPL 2026 Auction Live Updates मुंबई इंडियंस (एमआई) आईपीएल 2026 ऑक्शन में सिर्फ पांच खिलाड़ी खरीद सकती है। हालांकि, एमआई को इतने खिलाड़ी तीन करोड़ से कम रकम में जोड़ने होंगे।

Dec 16, 2025 08:29 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Mumbai Indians IPL 2026 Auction Live Updates: आज अबूधाबी में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का आयोजन हो रहा है। मुंबई इंडियंस (एमआई) 2 करोड़ 75 लाख रुपये लेकर खिलाड़ियों की नीलामी में उतरी है। एमआई के पास सिर्फ 5 स्लॉट बाकी हैं। फ्रेंचाइजी एक विदेशी खरीद सकती है। मुंबई ने ऑक्शन से पहले 9 खिलाड़ियों से नाता तोड़ा था। एमआई ने बेवोन जैकब्स, कर्ण शर्मा, लिजाद विलियम्स, मुजीब उर रहमान, रीस टॉपले, कृष्णन श्रीजीत, सत्यनारायण राजू और विग्नेश पुथुर को रिलीज किया जबकि अर्जुन तेंदुलकर का लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) से ट्रेड किया। पांच बार की चैंपियन एमआई ने तीन प्लेयर ट्रेड के जरिए जोड़े थे।

मुंबई इंडिया रिटेन प्लेयर्स: हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलेटन, रॉबिन मिंज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स।

ट्रे़ड प्लेयर्स: शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात टाइटंस से), मयंक मार्कंडे (कोलकाता नाइट राइडर्स से), शार्दुल ठाकुर (लखनऊ सुपर जायंट्स से)

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
