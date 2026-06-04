जसप्रीत बुमराह के एक विकेट की कीमत 4.5 करोड़, IPL 2026 में मुंबई इंडियंस को लगा सबसे 'महंगा' चूना
मुंबई इंडियंस की हालत आईपीएल 2026 में क्यों खराब रही? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उनके प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पूरे आईपीएल में सिर्फ चार ही विकेट मिल पाए। एमआई को उनका एक-एक विकेट करोड़ों का पड़ा।
पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर थी। 14 में से सिर्फ 4 ही मैच टीम जीत सकी थी। तीन कप्तान भी मजबूरी में चोट या निजी कारणों के चलते बदलने पड़ गए, लेकिन फिर भी टीम की हालत खराब रही। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजहों में से एक जसप्रीत बुमराह का खराब प्रदर्शन था। जसप्रीत बुमराह इस सीजन पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस को भी जसप्रीत बुमराह का एक-एक विकेट साढ़े 4-4 करोड़ रुपये का पड़ा। जिसे मैच विनर कहा जाता है, वही गेंदबाज मैच लुटाता नजर आया। इसका खामियाजा टीम ने भुगता।
दरअसल, जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 में इतना घटिया प्रदर्शन किया, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पूरे टूर्नामेंट में बुमराह विकेट के लिए तरसते नजर आए थे। बुमराह को सिर्फ चार विकेट पूरे सीजन में मिले। 13 मैच इस सीजन जसप्रीत बुमराह ने खेले, लेकिन उनमें सिर्फ चार ही सफलता उनको मिलीं। यहां तक कि पहले कई मैचों में तो वे विकेटलेस रहे थे, जिसकी वजह से टीम लगातार हार पर हार झेल रही थी। पहला मैच एमआई ने जरूर इस सीजन जीता, लेकिन अगले कई मैच टीम हारती चली गई।
मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपये इस सीजन के लिए देना बड़ा महंगा साबित हुआ। बुमराह की सैलरी इस सीजन भी 18 करोड़ रुपये थी। अगर सीजन के चार विकेटों से उन्हें डिवाइड किया जाए तो बुमराह का एक-एक विकेट साढ़े 4-4 करोड़ रुपये का मुंबई इंडियंस को पड़ा। इस तरह महंगा चूना इस बार मुंबई इंडियंस को जसप्रीत बुमराह ने लगा दिया। इतने कम विकेट उन्होंने किसी भी सीजन में नहीं लिए, जब उन्होंने 5 या इससे ज्यादा मैच खेले। हालांकि, 2014 में 11 मैचों में उनको 5 विकेट ही मिले थे, लेकिन वह उनके करियर के शुरुआती साल थे।
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल 2026 में 13 मैचों में कुल 294 गेंद फेंकीं। इन पर 410 रन उन्होंने लुटाए। 4 विकेट सिर्फ उनको मिले। उनका औसत इस सीजन 102.50 का था, जबकि स्ट्राइक रेट 73.50 का था। गेंदबाजी में स्ट्राइक रेट का मतलब है कि आपने कितनी गेंद फेंकने के बाद एक विकेट लिया। 4 विकेट या 5 विकेट हॉल तो भूल जाइए, उन्होंने 2 विकेट हॉल भी इस सीजन नहीं लिया। हालांकि, अच्छी चीज यह रही कि उन्होंने 8.37 के इकॉनमी रेट से रन दिए। इसका फायदा दूसरे गेंदबाज नहीं उठा सके।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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