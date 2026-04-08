MI के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इनके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बोले- उनको जिम्मेदारी लेनी होगी
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 के अपने तीसरे मैच में टीम को मिली हार का कारण बताया है और उन्होंने गेंदबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। एमआई के गेंदबाजों ने 11 ओवर में 150 रन दे दिए।
मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2026 के अपने तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों में एमआई की ये दूसरी हार है। ये मैच 11-11 ओवर का था और इस मुकाबले में एमआई के गेंदबाजों ने 150 रन बनवा दिए। जसप्रीत बुमराह से लेकर दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या की धुनाई हुई। हार्दिक ने भी हार का जिम्मेदार गेंदबाजों को ही ठहराया है। उनका कहना है कि इस मैच में गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जिन्होंने नहीं ली। हार्दिक ने वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की।
हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि हमने वैसी बॉलिंग (पावरप्ले में) नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए थी और उन्होंने अच्छा खेला। हमारे बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। एक बॉलिंग ग्रुप के तौर पर, हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाए और उन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेला। मैं इस गेम को बैटिंग पर नहीं डालूंगा। यह निश्चित रूप से बॉलिंग यूनिट थी, जिसे जिम्मेदारी लेनी थी। यह T20 क्रिकेट है, यह हमेशा सही कुछ बॉल डालने के बारे में है और अगर आप 27 (रन की हार) देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पांच अच्छी बॉल और पांच कम छक्के की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर हमने सही बॉल डाली होती, तो हां, हम गेम में होते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उनके ओपनर्स ने कुछ ओवर जबरदस्ती करवाए, हमें गेम से बाहर कर दिया। फिर पूरे समय हम बराबरी कर रहे थे और हां, हम पीछे रह गए।"
वैभव सूर्यवंशी को लेकर हार्दिक पांड्या ने कहा, "एक 17 या 16 साल के लड़के को जिस तरह से उसने खेला, उसे देखना काफी दिलचस्प है। उसी समय, इतनी सारी बातें करना। गेम की तैयारी में उसे बहुत सपोर्ट किया गया। तो हां, जिस तरह से वह बैटिंग करता है, उसमें जिस तरह की निडरता है, उसके पास जिस तरह के शॉट्स हैं, उसे देखना कमाल का है। मैं उसे भविष्य के लिए बहुत-बहुत गुड लक विश करता हूं।" RCB के खिलाफ अगले गेम के बारे में हार्दिक ने कहा, "बस गलतियों से सीखें। कल सुबह होगी, सूरज निकलेगा। तो हां, बस अपनी गलतियों से सीखें और अगले गेम के लिए अच्छी तैयारी करें।" एमआई को अब घर पर मुकाबला खेलना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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