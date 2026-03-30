मुंबई इंडियंस ने पूरा किया ऐतिहासिक 'तिहरा शतक', इस मामले में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बनी MI
मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में ऐतिहासिक 'तिहरा शतक' पूरा कर लिया है। मुंबई इंडियंस 300 टी20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। दो और टीमें हैं, जो ये कमाल टी20 क्रिकेट में कर चुकी हैं।
मुंबई इंडियंस के लिए रविवार 29 मार्च का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। मुंबई इंडियंस ने पहली बार 13 साल में आईपीएल का अपना पहला मैच जीता है। इसके अलावा एमआई ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज भी की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में टॉस होते ही मुंबई इंडियंस ने एक ऐतिहासिक तिहरा शतक भी पूरा कर लिया था, जो आईपीएल क्या, दुनिया की कोई अन्य फ्रेंचाइजी टीम इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाई है।
दरअसल, मुंबई इंडियंस रविवार 29 मार्च को दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बन गई, जिसने 300 टी20 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये 278वां आईपीएल मैच था, जबकि 22 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग टी20 में खेले हैं। इस तरह कुल 300 टी20 मैच मुंबई इंडियंस ने खेल लिए हैं। दो और टीमें 300 या इससे ज्यादा मैच टी20 क्रिकेट में खेल चुकी हैं। उनमें एक पाकिस्तान है, जबकि एक समरसेट है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जबकि समरसेट ने इंग्लैंड में डोमेस्टिक मैच खेले हैं।
मुंबई इंडियंस की बात करें तो यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी कही जाती है, क्योंकि यही वह टीम थी, जिसने सबसे पहले आईपीएल में पांच खिताब जीते थे। बाद में इस रिकॉर्ड की बराबरी चेन्नई सुपर किंग्स ने की। मुंबई इंडियंस ने दो बार चैंपियंस लीग टी20 का भी खिताब जीता है। हैरानी की बात ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी दो बार उस खिताब को जीतने में सफल हुई है। ऐसे में एमआई और सीएसके के पास टी20 क्रिकेट में 7-7 खिताब हैं।
एमआई ने आईपीएल में अब तक 278 मैच खेले हैं। इनमें से 152 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 122 मुकाबले गंवाए हैं। 4 मुकाबले टीम के टाई हुए हैं, जिनमें से दो मैचों में जीत मिली है और इतने ही मैचों में हार का सामना टीम को करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस का आईपीएल में आज तक मैच बारिश में नहीं धुला है। आईपीएल में भी सबसे ज्यादा मुकाबले एमआई ने ही खेले हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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