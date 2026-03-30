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मुंबई इंडियंस ने पूरा किया ऐतिहासिक 'तिहरा शतक', इस मामले में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बनी MI

Mar 30, 2026 08:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई इंडियंस ने T20 क्रिकेट में ऐतिहासिक 'तिहरा शतक' पूरा कर लिया है। मुंबई इंडियंस 300 टी20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। दो और टीमें हैं, जो ये कमाल टी20 क्रिकेट में कर चुकी हैं।

मुंबई इंडियंस ने पूरा किया ऐतिहासिक 'तिहरा शतक', इस मामले में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी बनी MI

मुंबई इंडियंस के लिए रविवार 29 मार्च का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। मुंबई इंडियंस ने पहली बार 13 साल में आईपीएल का अपना पहला मैच जीता है। इसके अलावा एमआई ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज भी की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में टॉस होते ही मुंबई इंडियंस ने एक ऐतिहासिक तिहरा शतक भी पूरा कर लिया था, जो आईपीएल क्या, दुनिया की कोई अन्य फ्रेंचाइजी टीम इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाई है।

दरअसल, मुंबई इंडियंस रविवार 29 मार्च को दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बन गई, जिसने 300 टी20 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए ये 278वां आईपीएल मैच था, जबकि 22 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने चैंपियंस लीग टी20 में खेले हैं। इस तरह कुल 300 टी20 मैच मुंबई इंडियंस ने खेल लिए हैं। दो और टीमें 300 या इससे ज्यादा मैच टी20 क्रिकेट में खेल चुकी हैं। उनमें एक पाकिस्तान है, जबकि एक समरसेट है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जबकि समरसेट ने इंग्लैंड में डोमेस्टिक मैच खेले हैं।

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मुंबई इंडियंस की बात करें तो यह फ्रेंचाइजी आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी कही जाती है, क्योंकि यही वह टीम थी, जिसने सबसे पहले आईपीएल में पांच खिताब जीते थे। बाद में इस रिकॉर्ड की बराबरी चेन्नई सुपर किंग्स ने की। मुंबई इंडियंस ने दो बार चैंपियंस लीग टी20 का भी खिताब जीता है। हैरानी की बात ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी दो बार उस खिताब को जीतने में सफल हुई है। ऐसे में एमआई और सीएसके के पास टी20 क्रिकेट में 7-7 खिताब हैं।

एमआई ने आईपीएल में अब तक 278 मैच खेले हैं। इनमें से 152 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 122 मुकाबले गंवाए हैं। 4 मुकाबले टीम के टाई हुए हैं, जिनमें से दो मैचों में जीत मिली है और इतने ही मैचों में हार का सामना टीम को करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस का आईपीएल में आज तक मैच बारिश में नहीं धुला है। आईपीएल में भी सबसे ज्यादा मुकाबले एमआई ने ही खेले हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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